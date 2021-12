La sorpresa de Luis Suárez a Sebastián Vignolo a quien le mandó siete audios en pleno programa de ESPN

El delantero uruguayo de Atlético de Madrid, Luis Suárez, tiene desde hace un par de meses un nuevo amigo en el fútbol español con el que suele bromear.

Se trata del volante Rodrigo De Paul, quien se coronó campeón de la Copa América disputada este año en Brasil y quien además, fue la figura de la cancha en la final que ganaron los albicelestes 1-0 en Maracaná para conseguir el título que se les negaba desde 1993.

En una entrevista con Rodrigo De Paul en el programa F90 (ESPN), el futbolista argentino fue consultado por el conductor del programa, Sebastián "Pollo" Vignolo acerca de si el mate que tomaba estaba "lavado".

De Paul le contestó: “No, está bien, está recién empezado. Lo que pasa es que acá tengo una discusión con Luis (Suárez), con El Gordo (como lo llaman allí), por los mates. Así que no quiero que esto siga. No quiero alimentar todo eso”, respondió el volante entre risas.

Vignolo insistió ese día acerca de si había una competencia con Suárez y De Paul le dijo: “Dejá, pero si El Gordo no hace nunca un mate. Dice que hace unos mates tremendos, pero no hace. Los hago yo".

Este jueves, Luis Suárez aprovechó la complicidad de su amigo y excompañero de la selección uruguaya, Sebastián Abreu, quien es nuevo panelista del programa y envió siete mensajes de audio que fueron escuchados en pleno programa ante la sorpresa de Vignolo.

"Quería desmentir las pavada que dice el señor Rodrigo De Paul. Él dice que yo no armo mate por las mañanas, pero porque yo me levanto a las ocho de la mañana. Los niños van al colegio, a las nueve ya estoy acá en casa, y nosotros entrenamos 11 y media. Yo hasta que me voy a entrenar estoy tomando mate acá en casa tranquilo. Después, cuando voy al club, hay veces que lo llevo; a veces, no. Y él cuando lleva el mate, te lo apronta en dos minutos, te re quemás, la yerba está toda quemada, es imposible tomar mate", dijo el uruguayo siguiendo la broma.

"Más tarde en mi casa siempre hay mate y cuando voy a la concentración, cuando viajo por las tardes, siempre lo llevo yo. Así que son pavadas lo que dice él. Sale de un estadio a las 12 de la noche con el termo y el mate. ¿Quién toma mate a las 12 de la noche? Ahí no lo puedo defender, porque es inentendible lo que dice". agregó El Pistolero.

"No tomo mate para que me vean. Hay algunos que si. Nunca vi una persona que te aprontara un mate en dos minutos y ya empezara a cebar y darte así uno atrás de otro. Eso no es tomar mate. (...) El termo te puede durar muchísimo y él lo termina en 15 minutos”, sostuvo el delantero uruguayo.

A su vez, también le envió un mensaje al Loco Abreu.

"Que El Loco explique lo que es tomar mate. Él sabe que me gusta tomar mate, y prefiero tomar en casa antes que andar mostrándolo por ahí. Con él aprendí a tomar mate, porque es un gran cebador. Ni que hablar que en los últimos años en la selección era la función de él", indicó.

No obstante estas palabras, Abreu le tiró un palito a su amigo y excompañero de la celeste.

"Él dice que toma pero se prende de todos los mates. Solo para mostrar cuando baja al ómnibus que llega a la cancha y va con el mate. Después, lo deja en el costado y le dice al de al lado ‘dame un mate’", dijo el minuano.

Aquí se puede ver el video de lo que sucedió: