Las explicaciones de Ferreyra tras perder con Bolivia: “estoy buscando el equipo”

Gustavo Ferreyra, entrenador de la selección Sub 23 de Uruguay que el pasado sábado perdió 3-2 con Bolivia en la hora, comprometiendo la chance de clasificar a la ronda final del Preolímpico, expresó en conferencia de prensa que aún sigue buscando el equipo cuando resta una fecha para el final de la serie.

Ferreyra habló en conferencia al final del partido y brindó su pensamiento sobre la derrota con Bolivia.

“Tuvimos un primer tiempo que creo yo que no estaba dentro de las expectativas bajo ningún concepto. No pudimos jugar, el equipo no estuvo a nivel y Bolivia tiene un funcionamiento interesante y nos superó. En el segundo tiempo, cuando fuimos a buscar e intentamos cambiar con cambios de sistema, pudimos hacer la remontada, mucho en base a la garra, a ir al frente sin mucho juego, si bien mejoramos, tuvimos la intención de salir a buscarlos, pero no se dio por esas cosas del fútbol. Al final estaba para cualquiera de los dos, terminó siendo para Bolivia y nos vamos con esa sensación de tristeza porque si bien no se jugó bien se pudo haber ganado el partido”.

EFE

El entrenador celeste, a pesar de que solo resta el partido con Perú para terminar la serie, dijo no tener el equipo.

“Yo estoy buscando el equipo, dijimos que en este torneo sobre la misma competencia íbamos a ganar en rodaje, en juego y funcionamiento. No lo hemos podido lograr desde los comienzos de los partidos y nos ha costado poder entrar en el juego y demostrar lo que tiene Uruguay en cuanto a sus individualidades. Esto del fútbol es así, estamos trabajando permanentemente y seguiremos trabajando”.

Ante la consulta de si se siente eliminado de la ronda final, respondió: “Eliminado no. Como decía recién, nunca nos vamos a sentir eliminados si existen chances de clasificar. Uruguay tiene una historia muy rica de pelear hasta último momento mientras existan posibilidades. Tenemos que salir a ganar, no nos queda otra opción”.

Y concluyó diciendo: “Estamos buscando mejor funcionamiento, estamos intentando jugar con un sistema y los jugadores, si bien se han brindado, no hemos encontrado el funcionamiento colectivo. Vinimos con una preparación con poco tiempo de trabajo y quizás, quizás, eso no excusa, esa sea una de las causas”.