Llovió y el valor de exportación resiste, pero el precio del ganado sigue desplomándose

Llegaron las lluvias y el precio de exportación sigue cercano a los US$ 5.000 por tonelada, pero nada de eso ha frenado la caída de precios para el ganado gordo.

Las precipitaciones, aunque irregulares por zonas, han dado margen para que algunos productores se resistan a convalidar las bajas que semana a semana se proponen desde la industria. Pero la demanda aún es más débil. Con varias plantas abocadas a los corrales, al menos hasta mediados de noviembre, ya comienza a verse disparidad en las fechas de carga entre frigoríficos.

Esta semana las cotizaciones rondan los US$ 3,30 por kilo en cuarta balanza para novillos especiales, US$ 3,20 por novillos buenos, y la vaca quiebra los US$ 3, con propuestas entre US$ 2,90 y US$ 2,95 por kilo.

“El mercado por ahora no tiene fondo”, dijo Carlos de Freitas, del escritorio Carlos de Freitas Negocios Rurales y presidente de Plaza Rural. “Está en una semana realmente bisagra”, destacó. La expectativa está en cómo se armará el mercado posfaena de cuota 481, desde mitad de noviembre.

Hay coincidencia entre operadores sobre un posible faltante de oferta hacia adelante. La semana pasada, por primera vez desde mediados de junio, la faena cruzó las 45.000 cabezas y sumó 45.916 vacunos.

Los precios en los países vecinos – Argentina, Brasil y Paraguay– han caído, pero en menor medida que en Uruguay.

La demanda externa sigue débil. Los datos de Aduanas de China publicados esta semana confirmaron una disminución en las importaciones de carne vacuna en setiembre, tras el récord de agosto. Hay menos fluidez y se consolidan precios más bajos. “Hay operaciones con adelantos en manos de frigoríficos, pero desde China se les pide dilatar el embarque y se plantean renegociaciones de valores”, dijo Alejandro Berrutti, director de Berrutti Negocios Rurales, en Tiempo de Cambio de radio Rural.

Asimismo, el precio de exportación de la última semana quedó por encima de US$ 4.900 –US$ 4.909– y se sigue profundizando la diferencia entre lo que marca el comercio exterior y los precios internos.

Eso ha llevado a una drástica caída en el indicador Relación Hacienda Exportación (RHE) que publica semanalmente el INAC.

La cifra

0,868 fue la Relación Hacienda Exportación para el novillo en la última semana, por debajo del promedio histórico de 0,934 y el valor más bajo desde enero de 2021.

Juan Samuelle

Terminación de ganado en corrales.

En el mercado de reposición, todavía más ligado al clima, sorprendió positivamente el alto volumen de colocación en Plaza Rural esta semana, de 94%. Las ventas se fueron concretando en un nuevo escenario de precios, con bajas entre 3% y 16% frente al remate anterior (de principios de mes), más acentuadas para negocios cortos: novillos grandes y vacas de invernada.

El promedio para los terneros bajó 5% respecto al remate anterior y casi 29% frente a principios de setiembre. Los valores del remate de esta semana promediaron 6% menos que hace un año: US$ 2,17 frente a US$ 2,31 de octubre de 2021.

En ovinos, como suele suceder en esta época, aumenta la oferta y aparecen algunas dificultades de colocación. Sigue trancado el ingreso de las categorías mayores y hay marcadas limitaciones por peso de carcasa.

Las entradas siguen largas y los precios ajustando. Las cotizaciones rondan los US$ 3,35 para el cordero mamón y US$ 3,51 para el pesado. Los borregos logran US$ 3,39, los capones US$ 3,11 y las ovejas US$ 2,98.

La faena de lanares cayó casi 12% en la última semana, con 34.196 cabezas. En lo que va de octubre se sigue observado debilidad en la demanda externa para carne ovina, con exportaciones de carne que mostraron una baja interanual de 23% entre el 1 y el 22 de octubre.