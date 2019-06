Lodeiro: “Estoy acostumbrado a las críticas pero nunca bajo los brazos”

Nicolás Lodeiro manifestó estar acostumbrado a las críticas y dijo que, pese a quedar afuera del Mundial de Rusia, jamás se dio por vencido con la selección.

“Con el gol sentí alegría por mis compañeros que siempre me apoyan, por mi familia, amigos que son los que sufren más que uno porque uno está más allá de lo que se diga y les llega, pero estoy acostumbrado a las críticas y lo que se dice”, comenzó diciendo Lodeiro en zona mixta luego del partido.

El volante agregó: “De todo viví en la selección, uno se prepara para dar lo mejor pero lo que rescato es que nunca bajo los brazos más allá de lo que me digan, trabajo y si me toca estar estoy y si no me toca sigo para adelante”.

Consultado sobre si pensó que se le cerraban las puertas de la selección luego de quedar fuera del Mundial de Rusia, Lodeiro respondió: “No, no pensé que estaba lejos, lo tomé como una enseñanza, obvio que uno quería ir y fue un golpe durísimo”.

Cavani y el gol

Edinson Cavani fue otro de los que habló en zona mixta e hizo referencia a su primer gol en Copa América.

“No quería entrar la pelota pero insistiendo, buscándola, entró. Ya no sabía qué hacer para que entrara pero entró y ganamos que es lo importante. Los delanteros vivimos del gol, por más que trabajamos todos juntos para el equipo, el gol nos da tranquilidad”.

Cavani agregó: “Empezar el torneo de esta manera es algo que nos da tranquilidad y hay que seguir trabajando. Cabeza fría y a seguir adelante”.

El Matador expresó: “Por momentos de fútbol es así, en un partido el otro equipo tiene más continuidad al momentos de atacar y fue lo que pasó con Uruguay y cuando quisieron acordar estábamos dos goles arriba y vino la expulsión del lateral. No es que no haya sido nada Ecuador”.

Godín y el debut

El capitán de la selección Diego Godín, se mostró conforme con el rendimiento del equipo en el debut de la Copa ante Ecuador.

“Estoy contento por el resultado que siempre es complicado el debut en cualquier torneo y sacamos un buen resultado. Lo hicimos fácil nosotros o parece más fácil de lo que fue. Insistimos, fuimos a buscar y encontramos el gol y luego los obligamos a ellos. Encontramos la expulsión porque fuimos a todas las pelotas”.

Y concluyó: “Tener un hombre de más no te garantiza nada y supimos aprovecharlo, por momentos con imprecisiones, pero era importante ganar y pudimos ganar en un debut que siempre se nos hace difícil”.