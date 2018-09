López Mena canceló su línea de crédito en el Banco República

El empresario y dueño de Buquebus Juan Carlos López Mena pagó en febrero de este año US$ 14.800.000 al Banco de la República (BROU) y de esa forma canceló toda la deuda que tenía con esa entidad y que tenía la posibilidad de pagar en cuotas hasta 2025.

“Tengo crédito desde hace 47 años del BROU. Ahora tenía hasta 2025 y en febrero fui y pagué todo, no debo nada”, dijo en conferencia de prensa este martes en Buenos Aires donde se dedicó a responder preguntas sobre su nuevo proyecto para una terminal fluvio marítima en el dique Mauá que despierta resistencias en algunos sectores del Frente Amplio. Para ese proyecto, el empresario aclaró que no le pidió dinero al BROU. "No le pedí un peso", dijo.

El empresario había pedido un préstamo al BROU cuando construyó el buque Papa Francisco -de un valor de US$ 130 millones-. El banco le aprobó un crédito por US$ 30 millones de los que el empresario tomó 23. En febrero canceló el crédito que faltaba pagar por parte de Buquebus.

De todos modos, López Mena todavía continúa pagando el aval otorgado a la empresa Cosmo que decidió hacerse cargo luego del fallido remate de los aviones de la exPluna. Esa deuda asciende a US$ 7,5 millones.

Lea también: López Mena pagará en cuotas y a cuatro años el aval que Cosmo no pagó por Pluna

Tras el fallido remate, López Mena había firmado un acuerdo en marzo del 2012 con la institución bancaria, en el que se hizo cargo de la deuda de US$ 13,6 millones en ocho cuotas semestrales. Sin embargo, el pago de esas cuotas estuvo suspendido durante un tiempo en 2014 por reclamos presentados por el empresario que todavía están en proceso. Sin embargo, el empresario continuó pagando y todavía tiene un saldo aunque cree, que mediante la vía judicial, el BROU le tendrá que devolver ese dinero.

En el remate, Antonio Sánchez –más conocido como “el caballero de la derecha”- ofertó para llevarse los aviones en nombre de una aerolínea española llamada Cosmo. Más tarde se supo que Sánchez estaba vinculado con López Mena y este decidió hacerse cargo del aval tramitado ante el BROU. Todo este proceso culminó con el procesamiento sin prisión del entonces presidente de BROU, Fernando Calloia, y del exministro de Economía, Fernando Lorenzo.