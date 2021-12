Los neutrales de la AUF quieren que el proceso de selecciones no se corte tras la salida de Tabárez

Las selecciones juveniles de Uruguay continuarán entrenando hasta mediados de diciembre, tal como estaba previsto en la programación original con la coordinación de Óscar Tabárez. Luego de esa fecha, el Comité Ejecutivo de la AUF en conjunto con el Consejo Ejecutivo Juvenil, resolverán los pasos a seguir tras la salida del entrenador principal.

Habitualmente las selecciones sub 20, sub 17 y sub 15 retoman sus actividades en el mes de marzo para preparar los Campeonatos Sudamericanos del año siguiente y pretenden mantener esa fecha.

Cuando el Ejecutivo cesó a Tabárez, los tres entrenadores de las selecciones juveniles, Gustavo Ferreyra, Diego Demarco y Alejandro Garay pusieron sus cargos a disposición de los dirigentes, pero estos no se los aceptaron.

“No fue una renuncia tácita; enviaron una nota poniendo sus cargos a disposición y nosotros creímos conveniente que había que seguir. Apostamos a darle continuidad al proceso para que estos pibes no quedaran sin competencia, teniendo en cuenta además, que se habían suspendido los torneos internacionales por la pandemia”, explicó Marcelo García, presidente del fútbol juvenil, a Referí.

Renovar contratos

Los contratos de los tres entrenadores terminan de todas formas a mediados de diciembre y así estaba estipulado antes de que fuera cesado Tabárez. Por ahora todo sigue igual: al finalizar sus vinculaciones, deben reunirse con los dirigentes para definir cómo siguen adelante. La pandemia de covid-19, la suspensión de los torneos y la salida de Tabárez, solo le agregó un poco más de incertidumbre a la situación.

Diego Battiste

Marcelo García es el presidente del fútbol juvenil de la AUF

“Ahora estamos un poco expectantes con el entrenador que venga a la selección y de acuerdo a eso resolver los pasos que vamos a dar. Hay que ver si entiende que está en condiciones de hacerse cargo de todo como lo hacía el Maestro o quiere estar abocado solo a la selección mayor”, dijo García.

La idea de la AUF es seguir apostando a un proceso, pero la coyuntura puede obligar a que el entrenador que asuma en la selección mayor quiera dedicarse a planificar los cuatro partidos que faltan de las Eliminatorias (Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, entre enero y marzo del año que viene) y dejar cómo está funcionando el proceso de juveniles.

Sobre este tema, García señaló: “Capaz que el técnico que venga ahora no quiere tener la cabeza en otra cosa que no sea estar enfocado en la mayor porque cualquiera que venga capaz que lo primero que hace es tomarse un avión y recorrer el mundo para visitar a los jugadores antes de la fecha de enero, y para eso le queda un mes y poco”, señaló.

De todas formas, el consejo juvenil tiene que estar preparado, dijo García.

Diego Battiste

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, junto a Marcelo García

“Nosotros tenemos que tener un plan B para ver cómo seguimos y en marzo comenzar a entrenar como se hacía normalmente. Poner los equipos en cancha. Aparte, para no tirar por la borda todo el trabajo que se hizo durante este año en que no hubo nada y fuimos de las pocas selecciones que seguimos con el proceso. Entonces, la idea es que estos chicos que se perdieron los sudamericanos y muchos partidos internacionales, por lo menos tengan continuidad a corto plazo”.

Torneos suspendidos

Habitualmente, en tiempos normales, el Sudamericano sub 20 se disputa en los meses de enero y febrero, el sub 17 en marzo y abril y el sub 15 en noviembre. En agosto de este año, la Conmebol comunicó la suspensión de todos los torneos juveniles, tanto masculinos como femeninos, debido a las consecuencias de la pandemia de covid.

El torneo sub 17 se iba a disputar en Paraguay y el sub 20 en Venezuela, mientras que el sub 15 no tenía sede asignada.

Las selecciones uruguayas estaban entrenando ante la posibilidad de que se fijaran sus respectivos torneos continentales, aunque no había fechas establecidas para esos eventos.

Luego de que se suspendiera la actividad en 2020, y de retomar las prácticas en marzo de 2021 y parar por el rebrote de covid en Uruguay, las formativas celestes habían vuelto a entrenar en junio.

La generación sub 20 que integraban entre otros Guillermo Centurión, Renzo Orihuela, Nicolás Marichal, Lucas Monzón, Fabricio Díaz, César Araújo, Kevin Rolón, Enzo Larrosa y Santiago Ramírez, se quedó sin competición sudamericana.

El último Torneo Sudamericano de esta categoría se jugó en 2019, en Chile. Uruguay terminó en la tercera ubicación.

Con la mente en 2023

El técnico Ferreyra recomenzó en setiembre de este año los entrenamientos con una preselección sub 18, integrada por jugadores nacidos en 2003, preparando la sub 20 de enero de 2023.

En octubre viajaron a Costa Rica, donde disputaron dos amistosos frente a la selección local y en noviembre a Honduras, donde también jugaron dos partidos.

EFE

Gustavo Ferreyra tiene contrato con la AUF hasta mediados de diciembre

La última competencia de esta categoría será entre el 8 y el 12 de diciembre en un cuadrangular contra Chile, Colombia y Paraguay.

La sub 17 que entrena Demarco, participó en agosto del torneo de L'Alcudia en España. Enfrentó a un equipo juvenil del club Alzira y a las categorías sub 19 de Levante y Villarreal.

Volvieron a la actividad de amistosos internacionales esta semana jugando dos encuentros contra Gremio de Porto Alegre.

En el último trimestre del año, el cuerpo técnico entrenó con un número amplio de futbolistas, incluyendo jugadores nacidos en 2004 y 2005.

Camilo dos Santos

Diego Demarco es el técnico de la sub 17 celeste

En sub 17 el sudamericano se jugó por última vez en 2019 en Perú. Uruguay se clasificó al hexagonal final, pero terminó en la última posición.

La sub 15, que suele ser la más relegada en fechas, disputará dos amistosos frente a Internacional de Porto Alegre los días 7 y 9 de diciembre en el Complejo Celeste.

Al igual que las otras selecciones, Garay también entrena tres días por semana con los futbolistas.

Leonardo Carreño

Alejandro Garay dirige a la sub 15 de Uruguay

Durante la disputa de las finales de las Copas Sudamericana y Libertadores, el Complejo de la AUF estuvo ocupado por los árbitros de esos partidos, por lo que la sub 15 entrenó en el complejo del club Albion y en el de City Torque.

El último Sudamericano de esta categoría también fue en 2019 y los celestes no clasificaron a la fase final