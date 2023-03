Marcelo Abdala invitó a Lacalle Pou a un "debate respetuoso" por rebaja de impuestos

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, invitó al mandatario Luis Lacalle Pou a debatir sobre la rebaja de impuestos anunciada por el propio Lacalle en marzo, ya que entiende que el presidente "no levanto ninguno de los fundamentos" que plantearon los trabajadores sobre esta política.

"En nombre del PIT-CNT invito al Sr. Pres. de la República Luis Lacalle Pou a debatir públicamente sobre el planteo de los trabajadores ya que no levantó ninguno de los fundamentos que establecimos. Los uruguayos merecemos un debate respetuoso de ideas", escribió el líder sindical en su Twitter, citando una noticia de El Observador sobre el cruce de declaraciones que mantuvo con Lacalle este lunes por la rebaja.

En la mañana de ayer el presidente de la central sindical señaló que el gobierno hizo una "gran algarabía con anuncios que tienen sabor a poco" con un planteo "que no significa nada al 70% de la población que gana menos de $50.000". "Ellos aumentaron impuestos, a través de otra forma", aseguró Abdala, y agregó que "con la disminución del IASS benefician a las jubilaciones más elevadas".

Lacalle respondió el planteo de Abdala horas después, y criticó que "no es cierto" lo que expresó el gremialista.

"Pónganse a pensar en un policía, maestra, funcionario de la salud que tiene que pagar IRPF, alquiler, ahora va a pagar menos o no va a pagar. Vayan a decirle a ellos que es una medida que no vale la pena. Además es dinero que va a estar en el barrio, va a volver al almacén a pagar las cuentas, no va a ir a comprar bonos del tesoro ni se van a ir de vacaciones a Miami", afirmó el presidente.

"Es medio raro, porque primero dijeron que no había que hacer rebaja de impuestos y ahora dicen que es insuficiente. Que se decidan. Lo que hay atrás es algo sistemático. Nos vamos para un lado y nos pegan, nos vamos para otro y nos pegan. Es una reacción inconsciente, automática", agregó Lacalle.