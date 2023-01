Sergio Massa: "Uruguay es el hermano menor del Mercosur" y Brasil y Argentina deben "cuidarlo"

El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, dijo este lunes que "Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur" y aseguró que "Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo", cuando le consultaron sobre las intenciones de flexibilización del bloque de parte del gobierno de Lacalle Pou.

"Creo que Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur, y Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo, como a todo hermano menor", afirmó Massa, en una conferencia de prensa que compartió con su par brasileño Fernando Haddad en el marco de la cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en Buenos Aires.

Las declaraciones del secretario de Estado argentino llegan en medio de una discusión de larga data entre Uruguay y Argentina por la flexibilización del bloque: mientras Uruguay aspira a poder negociar con terceros, como China, sin el aval o la compañía de todo el Mercosur, Argentina afirma que la idea se escapa de la normativa de la agrupación.

La respuesta de Da Silva a Sergio Massa

La palabra de Massa ya tuvo una repercusión en Uruguay: el senador blanco Sebastián Da Silva respondió en Twitter que no cree que "ningún uruguayo quiera ser cuidado con un ministro de economía que tiene un dólar cotizando a 350 pesos". "Por privado le paso el tel de Azucena Arbeleche. Llámela que le dará unos sensatos consejos", agregó el legislador oficialista.

Gracias @SergioMassa. Pero no creo que ningún uruguayo quiera ser cuidado con un ministro de economía que tiene un dólar cotizando a 350 pesos. Por privado le paso el tel de Azucena Arbeleche. Llámela que le dará unos sensatos consejos pic.twitter.com/vAGLPo65AM — Sebastian Da Silva (@camboue) January 24, 2023

El debate por una moneda común del Mercosur

Los ministros de Economía argentino y brasileño se reunieron para reforzar la intención de una moneda común entre ambos países, una idea que fue presentada por los presidentes Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva en los últimos días, y que varios expertos de Uruguay rechazaron.

"La decisión de ambos gobiernos y de ambos ministerios es empezar a trabajar, dar un primer paso de un largo camino que debemos recorrer en el objetivo de una moneda común de ambos países", anunció Massa.

El argentino informó que los países avanzaron en "documentos comunes" para lograr una "moneda común, no única". "Tiene como objetivo central que tengamos un mecanismo de comercio común", explicó.

Por su parte, Haddad también aclaró que no se busca una moneda única, sino "una integración financiera que permita las garantías para compradores y vendedores de que no corren riesgos de default". Además, declaró que la idea "no tiene nombre ni plazos de implementación".