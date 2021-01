Mathías Laborda: “Hubo una charla en el grupo para dejar las cosas claras”

Debutó en 2019 y con 11 partidos en el plantel principal fue Campeón Uruguayo. Mathías Laborda (21 años) se ganó rápidamente un lugar en la defensa de Nacional, como central o de lateral, y charló sobre distintos temas con Referí.

¿Qué balance deportivo hace del 2020?

Fue un año raro. Con el equipo terminamos primeros en la Anual y tuvimos la mala suerte y el gusto amargo de perder dos finales contra Liverpool y Rentistas. Ahora tenemos la revancha en la final del Intermedio contra Wanderers. Después, haber llegado a cuartos de final de la Copa no es, para nada, poco; hacía tiempo que un equipo uruguayo no llegaba. Quedó el sabor amargo de cómo nos fuimos de la Copa. Fue un buen año con sabores amargos. En lo personal, en el Preolímpico al principio no empecé jugando pero luego me gané el puesto, en la vuelta a Nacional hubo un par de partidos que no tuve el mejor rendimiento y me tocó esperar en el banco. Volví a jugar y creo que terminé haciendo una buena actuación internacional, así que estoy contento.

AFP

Los últimos resultados empañaron la temporada y se oyeron críticas, ¿se acostumbra a ellas?

Es mi segundo año en Primera, todo sirve para aprender, acostumbrarse que estamos en un equipo grande con la obligación de ganar cada fin de semana. En esta ocasión, cada tres días rendíamos un examen.

¿Es esos momentos es importante la gente grande dentro del plantel?

Aportan esa cuota de experiencia en esos momentos de tensión o que los resultados no se dan, relajan al plantel que en nuestro caso la gran mayoría éramos juveniles. En esos momentos de mucha presión lo manejaban de muy buena manera.

¿Con quién tenía más cercanía?

Con todos tenía muy buena relación, por ahí a los que más nos acercábamos los gurises era al Seba, al Chory, que se juntaban a conversar con nosotros, a jugar a las cartas.

¿Qué significa que la directiva no les haya renovado el contrato?

A todos nos dolió, por ahí nos quedamos con poca gente grande de experiencia, es un plantel mucho más juvenil, pero son situaciones que decide el club, más allá de lo que haya pasado o no. A nosotros nos dolió bastante la salida de ellos.

Staff Images / Conmebol

¿Cómo fue el después del incidente del hotel donde concentraban?

Nosotros tuvimos una charla en grupo, solamente los jugadores, para dejar las cosas claras y estamos más unidos que nunca. No se habló más nada de ese tema. Ahora hay que ganar, no hay otra vuelta de hoja.

¿Qué consecuencias internas dejó la derrota contra River?

Golpeó muchísimo. El 6-2 es un resultado muy abrupto, veníamos de la derrota del clásico. Fue una semana bastante difícil para nosotros, luego se suspende la final del Intermedio, teníamos la licencia, entonces nos fuimos con una sensación rara. Ahora estamos con las pilas recargadas.

¿Cómo se siente jugando de lateral?

Me siento bien, no es lo mismo que jugar de zaguero donde estoy más cómodo. Pero sé que puedo dar una mano ahí, aportar al equipo, más que nada en lo defensivo no tanto en ataque, que eso lo tengo que mejorar mucho.

¿Está trabajando para mejorar esos aspectos?

Estamos trabajando para mejorar la dinámica de subida, la toma de decisión, la técnica a la hora de pasar o echar un centro. Lo trabajamos bastante con Jorge (Giordano) y estoy dispuesto a jugar de lateral o de zaguero.

¿Qué significa para los jugadores la llegada de Álvaro Recoba al cuerpo técnico?

Para nosotros es un orgullo tenerlo dentro del cuerpo técnico, como a Cacho (Blanco) y a todos. El Chino aporta una cuota de experiencia, le da algo más a los delanteros para que puedan trabajar, para mejorar, entonces nos vino como anillo al dedo.

Diego Battiste

¿Qué recuerda del Chino en su etapa de jugador?

Cómo no acordarse del gol clásico que hizo (en 2014), toda la trayectoria que tuvo en su carrera internacional como en el Inter. Es una persona con mucha experiencia que nos puede aportar muchísimo.

¿Les entusiasma la contratación de Andrés D’Alessandro?

Estamos expectantes acerca de cuándo empieza a entrenar con nosotros. El año pasado lo enfrentamos por Copa, a pesar de la edad tiene una dinámica de juego, una experiencia y es un jugador con mucha calidad que nos puede dar mucho.

¿Quedan pocos futbolistas de ese estilo de juego?

Por ahí se ven menos o se ve más equilibrado el fútbol en lo que es tanto la técnica, la táctica como lo físico.

Diego Battiste

¿Qué tipo de entrenador es Giordano?

Uno muy profesional, muy exigente, vive mucho lo que es el fútbol, hace las prácticas muy intensas y nos transmite mucho lo que es la actitud. No le importa tanto si lo hacemos bien o mal, sino que haya actitud en correr todas las pelotas, en no agachar la cabeza y si sale bien, y si no sale apretar los dientes y correr.

¿Cómo es jugar sin público en las tribunas?

Muy difícil, nosotros estamos acostumbrados a jugar con la popular llena. La gente cincha cuando hay un resultado entreverado o el equipo no está muy bien, apoya muchísimo, canta, grita y te hace correr un poco más. Cuando no está la gente se siente un vacío, una sensación rara. Ahora uno se acostumbró, pero al principio parecía que entrabas a jugar un partido de práctica pero en un partido oficial no podías entrar con esa pachorra, entonces nosotros le damos un plus más en el vestuario, en las charlas, para no sentir esa falta de gente.