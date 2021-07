"No ha habido ninguna molestia" de España con Uruguay por haber divulgado incautación de droga, según su embajador

El embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez-Llera, aseguró este jueves que no hubo ninguna molestia desde España hacia Uruguay tras el anuncio hecho la semana pasada por la ministra Azucena Arbeleche sobre el cargamento de cocaína incautado en Barcelona que salió desde el puerto de Montevideo.

"Les garantizo que no hay ningún tipo de malestar, disputa o molestia entre España y Uruguay por este asunto. Es totalmente falso que haya habido un enfrentamiento, en absoluto. Nuestras relaciones son como siempre, excelentes. Y además tenemos una cooperación oficial muy positiva", afirmó el embajador en declaraciones a Azul FM.

De acuerdo a El Periódico de Cataluña, las declaraciones de Arbeleche habían causado indignación por filtrar información "antes de tiempo", en plena investigación "bajo cautela", y mostraban malestar por la floja respuesta para detener el embarque.

Investigadores españoles desarrollaban un trabajo de seguimiento, en conjunto con la agencia antidrogas estadounidense (DEA), para dar con una supuesta organización internacional perfectamente estructurada. Las sospechas primarias apuntaban a captar la red de distribución, sin dar demasiados detalles del procedimiento, pero las hipótesis iniciales se cayeron una vez que Arbeleche dio detalles del operativo el pasado jueves, informó El Periódico.

"Vinimos a informarle al presidente que hoy se iniciaba por parte de Fiscalía una investigación por un contenedor que habría llegado a un puerto de España y que contendría droga, y ese contenedor salió por el puerto de Montevideo", dijo Arbeleche el jueves 24. "El día 22 de junio fuimos informados de esta situación. Se trata de un contenedor que habiendo salido de Montevideo hizo algunas escalas y que al momento de llegar a España tenía droga", agregó.

Las autoridades uruguayas fueron notificadas por la DEA acerca del lugar de aterrizaje clandestino de una avioneta que contenía la droga, informó VTV. La policía identificó a un camión que hizo de nexo para trasladarla por tierra, pero no logró dar con su paradero, por lo que la sustancia salió del país a través del puerto sin mayores impedimentos. El vehículo era conducido por un chofer que ahora será interrogado por la fiscal Stella Llorente. La fiscal declaró a El Observador que, por el momento, no dará mayor información del caso. La propietaria de la empresa del camión también deberá declarar ante la Justicia.

El embajador señaló que si bien no tiene detalles de la investigación, él entiende que las declaraciones de Arbeleche no han sido "nada que realmente" la haya "entorpecido". "Uruguay no es señalado como el país responsable de la entrada de droga a España", aseguró.

De lo acuerdo a lo publicado en medios españoles, las autoridades de España sospechaban que hubo "información contradictoria" entre los encargados de detener el cargamento y señalaban que un informante involucrado pudo haber alterado el transcurso de la detención. Según afirmaron, la notificación al gobierno uruguayo la dieron el 22 de junio, información que confirmada este martes por el ministro Luis Alberto Heber.

Sin embargo, Heber señaló que la Policía Antinarcóticos no tomó conocimiento sobre la situación, a diferencia de lo que afirma la agencia estadounidense. El ministro explicó que su cartera fue notificada del proceso el 22 de junio e inmediatamente lo informó al presidente de la República y a Fiscalía.

La droga –no detectada por los radares– fue trasladada en dos calderas industriales a través de un contenedor. Este fue escaneado en el puerto de Montevideo, pero logró llegar a Barcelona tras realizar cinco escalas y pasar diferentes puertos y controles, informó Euronews.