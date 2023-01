Orsi sobre el acto de la IM con Lula: "Nunca dije que Carolina no lo tenía que hacer"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, habló este sábado sobre sus dichos en torno al acto de homenaje al mandatario brasilero Luiz Inácio "Lula" Da Silva organizado por la Intendencia de Montevideo (IM) la semana pasada. "Nunca dije que Carolina no lo tenía que hacer. Dije: 'La intendenta de Montevideo tiene que hacer el acto'", afirmó el jerarca en un comité de base de Maldonado.

Orsi había declarado en Doble Click que le hacía "ruido" que el Frente Amplio convocara al evento en que la comuna capitalina otorgó a Lula la distinción de "Montevideo Más Verde". "El error o el ruido, no del todo conveniente, es que desde nuestras filas formalmente por redes se estuviera convocando a eso que terminó siendo un acto", afirmó la semana pasada, declaraciones que le valieron el reproche del senador Mario Bergara por estar adelantando la campaña electoral.

"Se hizo siempre, a Lula se le entregó la llave en época de Mariano (Arana). Me puedo equivocar, pero digo lo que pienso", rectificó Orsi este sábado en Maldonado. "Cuando se empezó a plantear que no se podía utilizar la intendencia para un acto del Frente Amplio lo que dije es que capaz no estuvo del todo bien que el que invitara fuera el FA. Los frenteamplistas iban a ir igual. Esa fue mi opinión y es mi opinión", dijo.

El intendente del MPP opinó que "todo el mundo tiene derecho a discrepar", "porque el día que la unidad sea unanimidad" no se estará "en el lugar correcto". Orsi dijo que "hasta" se equivoca: "En este mundo donde nadie se equivoca, yo me equivoco. Pudo haber sido un error de contenido y de forma. El día que no podamos decir lo que pensamos, ah, estamos fritos. La autocrítica no es zafral, es una actitud", consideró.

La visita de Lula dividió la interna frentista y puso de manifiesto la puja por quién logra la mayor proximidad con el líder petista. En este sentido, la politóloga Victoria Gadea opinó este sábado en diálogo con La Diaria que “la participación de Orsi en la chacra con Mujica y sus posteriores declaraciones lo dejan en un rol reactivo que no es beneficioso para su futura competencia con la intendenta de Montevideo”.