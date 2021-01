Pellistri, su objetivo de debutar con el United, las canchas veloces y su relación con Cavani y el técnico

El uruguayo Facundo Pellistri brindó una entrevista al sitio oficial de su club, Manchester United de Inglaterra mientras defiende al equipo sub 23 de dicha institución y entrena con el plantel principal en el que se encuentra Edinson Cavani, quien fuera suspendido por tres partidos de manera insólita por la Federación Inglesa (FA) que entendió que había realizado un comentario racista.

"Pelli", como le dicen sus compañeros, habló extensamente en dicha entrevista.

"Estoy adaptado aquí , dijo. Gracias a mis compañeros y obviamente mi familia de Uruguay, ahora me siento en casa en este país, donde todo es muy nuevo para mí. Soy cercano a la mayoría de mis compañeros sudamericanos, pero obviamente me llevo bien con todos. Todos mis compañeros aquí son muy simpáticos, tanto en el primer equipo como la sub 23", dijo.

manutd.com

"La gente me había hablado del clima [de Inglaterra] y eso es lo más importante que he descubierto aquí", indicó .

Lamentablemente, mientras dure esta situación de covid-19, no puedo visitar la mayoría de los lugares de Inglaterra, pero ojalá cuando levanten las restricciones pueda empezar a conocer. Tomé clases de inglés en Uruguay pero he aprendido más aquí en Inglaterra".

El delantero uruguayo halagó las instalaciones del club en el que juega ahora: "Es increíble aquí. Desde el primer día, estando aquí, cuando ingresé a los edificios del centro de entrenamiento, todo es muy grande comparado con Uruguay. Es algo muy importante, ya que Manchester es uno de los clubes más grandes del mundo. Así que estoy muy feliz de estar aquí".

Pellistri sostuvo que "ha sido maravilloso jugar con tipos como Rashford, Pogba, Mata y Edi (Cavani), quien es un amigo muy cercano. Es maravilloso para mí porque los vi a todos por la televisión y ahora estoy entrenando con ellos. La intensidad, la gran calidad que tienen, es genial para mí jugar con ellos y estoy mejorando mucho. Todo el tiempo hablo con Edi, es una persona muy simpática. Él siempre trata de acompañarme, de aconsejarme y de darme todo lo que necesito. Él está para ayudarme y eso es muy importante para mí. Estoy muy feliz por eso".

Y añadió sobre Cavani: "Sé que es uno de los mejores jugadores del mundo, y en Uruguay es uno de los mejores de todos los tiempos, pero también es una persona muy simpática".

Su pasado en Peñarol y el cambio por las canchas

El juvenil también habló de la importancia de su pasaje por Peñarol.

Ya he jugado a nivel profesional con Peñarol", aseguró . "Obviamente , esa experiencia me sirvió mucho al momento de llegar aquí. Estoy acostumbrado a jugar con futbolistas mayores que yo y esa experiencia en Peñarol me sirvió mucho.

Manchester United

También habló de las diferencias que encuentra con el fútbol uruguayo y en especial, con las canchas.

"Una de las mayores diferencias para mí es la intensidad del fútbol. Tal vez es porque las canchas aquí son distintas a las canchas (de Uruguay). Son más lentas y es más difícil superar a los defensores. Ellos están más retrasados en el campo y el fútbol es más lento. Es mucho más difícil para los futbolistas rápidos. Aquí, la intensidad es tan alta, es más fácil correr rápido para meterse al área y las canchas son más rápidas, por lo que la diferencia es mejor para mí".

Acerca de sus características de juego, el delantero uruguayo -quien también fue probado como volante tanto en Peñarol como en la sub 23 de Manchester United, indicó: "Realmente me gusta tener contacto con la pelota. Soy un jugador rápido, pero estoy mejorando mi manera de correr hacia los espacios, no con la pelota, sino sin ella. He mejorado más que nada en eso. Como dije, realmente me gusta tener contacto con la pelota, y dar pases y asistencias. Siempre me gusta tener la pelota, y superar a los defensores es algo que he hecho desde que era niño. Es lo que mejor hago".

Equipo TMA

A su vez, agregó: "Desde que era pequeño he recibido duras entradas de rivales, así que estoy acostumbrado a eso. Las piernas siempre quedan un poco dañadas, pero eso es normal para alguien que le gusta driblear a los defensores... En Uruguay meten mucho la pierna, pero aquí también. En mi primer partido con la sub 23, recibí muchas entradas. En Inglaterra, al igual que en Uruguay, hay muchos tackles en todas partes".

"La intensidad de los partidos de la sub 23 es muy alta y los tackles son fuertes, pero es un fútbol muy bueno, así que lo hago feliz. Para cualquier futbolista, lo más importante es sumar minutos de juego y estoy haciendo eso, por lo que estoy feliz", subrayó el uruguayo.

Manchester United

El uruguayo señaló además: "Fue fantástico (estar en el banco de suplentes en el partido ante PSG). Para mí fue un sueño estar en el banco de suplentes en la Champions League y además fue en un partido tan importante, ante PSG en París. Fue un sueño estar allí y ver a todos los jugadores top en el campo de juego. Lo pasamos muy bien y afortunadamente ganamos y fue una muy, muy buena experiencia para mí".

También habló del técnico del equipo principal, el noruego Ole Gunnar Solskjaer.

"Obviamente, es muy bonito escuchar que el entrenador diga cosas de uno (como lo ha hecho Ole durante sus conferencias de prensa) y siempre estoy en contacto con él. Me da consejos y me pregunta cómo estoy y cómo me siento. Eso para mí es muy importante y estoy muy agradecido de él".

manutd.com

Pellistri dijo que "será un sueño tener la oportunidad de jugar en el primer equipo y luchar por un puesto. Y quiero que Manchester United esté en la cima. Ese es mi sueño más grande".

Al respecto, expresó: "Estoy trabajando para eso (debutar con el primer equipo) y ojalá pueda tener esa oportunidad".