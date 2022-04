¿Por qué Cecilia Roth recibió el premio Cervantes por Cristina Peri Rossi?

Cristina Peri Rossi selló este viernes un momento histórico para las letras nacionales. En una ceremonia llevada a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares el nombre de la autora uruguaya recibió una ronda de aplausos por su conquista literaria, pero quien recibió el Premio Cervantes en su lugar fue la actriz argentina Cecilia Roth, a quien le envió el discurso de agradecimiento.

El lunes pasado el Ministerio de Cultura y Deporte español anunció que la autora uruguaya de 80 años, quien vive desde hace décadas en la ciudad de Barcelona, no asistiría al acto de entrega por motivos de salud y la actriz argentina recibiría el galardón en su representación, pese a que no se conocen personalmente.

Peri Rossi le pidió a Roth leer su discurso en el acto de entrega del Premio Cervantes, según explicó la propia actriz en un breve encuentro con la prensa a la conclusión de la ceremonia, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

Roth explicó que recibió la propuesta de acudir a la entrega hace dos semanas a través de su agente en Europa. Desde entonces, la actriz buscó infructuosamente establecer contacto con la uruguaya. Una dirección de correo mal apuntada impidió ese encuentro virtual entre las dos protagonistas del día, hasta que fue este pasado jueves, un día antes de la ceremonia, cuando Roth recibió un correo de Peri Rossi del que no ha revelado su contenido.

En cualquier caso, para la actriz supuso un honor, tal y como ha reconocido, puesto que admira la obra de la autora uruguaya desde hace muchos años.

Roth, de 65 años, recibió el martes junto al cubano Jorge Perugorría la Medalla de Oro de la Academia de Cine en Madrid por la contribución latina al cine español. En una entrevista con El País de Madrid, la actriz explicó que tenía la responsabilidad de interpretar las palabras de la escritora en la ceremonia. "Tengo que decir el texto como si yo fuera un médium: es muy personal, fuerte e íntimo en el mejor sentido de la palabra, de una mujer con una historia personal profunda. Debo encontrar su voz mientras busco la mía y soy fiel a ella", dijo la actriz.

"O sea, un papelón", le respondió el periodista Tom Avendaño y la actriz agregó: "¡Voy a poder salir de gira con ello! Me veo ahí solita y me doy pena… Los mexicanos dicen “pena” cuando es “vergüenza”, a mí me pasan esas dos cosas a la vez".

La autora es la tercera figura de las letras uruguayas en recibir este galardón, el máximo de las letras en castellano, y la sexta mujer en la historia del premio, siguiendo a otra uruguaya, Ida Vitale, que lo recibió en 2018.

En el discurso que enunció Roth el feminismo y el rechazo a la guerra estuvieron presentes en todo momento, así como el exilio y la lucha "por los valores humanos tantas veces vulnerados por el poder político o cívico militar".

"En lugar de renunciar a la sociedad, desde mis libros y desde mi vida, como una Doña Quijota, traté de resolver entuertos y luchar por la libertad y la justicia", escribió Peri Rossi.