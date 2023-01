Por qué los juveniles uruguayos maduran más tarde que en el resto de América y el plan que dejó Tabárez en la AUF para cambiarlo

Desde hace muchos años existe un enorme problema que preocupa al fútbol uruguayo: ¿de qué forma implementar un cambio para llenar el vacío que se genera entre el baby fútbol y el fútbol juvenil de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en una edad clave de los jugadores en formación, a los 13 años y 14 años?

Un ensayo de respuesta a esos problemas se ejecutará a partir de este año, cuando la AUF ponga en funcionamiento la selección sub 14, en dos niveles: en el Complejo de la AUF, con un combinado que concentre a los mejores jugadores de los clubes de Montevideo, y otro en los Centros de Entrenamiento en el Interior.

La intención de la AUF es que esta selección, a cargo de Edgardo López Báez y Matías Cardacio, comience a trabajar entre marzo y agosto.

¿Cómo nace la idea?

En 2021, en su último año en la selección y como coordinador de todos los combinados de la AUF, Óscar Washington Tabárez había desarrollado un plan para que los jugadores de 13 años y 14 años pudieran tener una actividad ordenada y regulada desde el Complejo de la AUF.

Esto implicaba que los más destacados trabajarían en las instalaciones de la Asociación. Finalmente el plan naufragó porque la crisis de la selección mayor arrastró todo el proyecto de juveniles.

Cuando Jorge Giordano fue designado en la AUF como Secretario Técnico en febrero 2022 se planteó retomar la idea de Tabárez. Así ocurrirá.

El objetivo de este proyecto pasa por tender un puente para los jugadores entre el baby fútbol en fútbol juvenil.¿Qué es lo que está ocurriendo? Saltar de baby (actividad dirigida por la Organización Nacional del Fútbol Infantil) a las divisiones juveniles de la AUF implica, en buena manera, cambiar de deporte. Pasan de jugar en canchas de siete a 11. Aumenta la dimensión del terreno de juego, de los arcos y cambian algunas reglas (incorporan la posición adelantada). Eso se transforma en un estrés y repercute en la formación de los jugadores.

Estudios realizados por la AUF demostraron que la maduración de los jugadores uruguayos se empieza a concretar en sub 17 y finalmente queda sellado en sub 20. En el resto de Sudamérica comienzan en sub 15.

En los resultados que patentado este problema, mientras Uruguay ha clasificado a todos los Mundiales sub 20 en las últimas dos décadas, en sub 17 tuvo faltas (necesita estar entre las cuatro mejores de los Sudamericanos) y en sub 15 no ingresa entre los cuatro primeros.

Para ello, a partir de este 2023 crearán la selección sub 14.

El punto crítico se plantea con los jugadores de 13 años que son los que están en el último año de baby fútbol y que comienzan a competir en preséptima de los clubes de Primera División.

En preséptima de la AUF no tienen competencia regular anual y los fichajes operan más a modo de asegurarse a los futuros cracks, que con un fin competitivo organizado. Solamente participan en torneos amistoso o promovidos por la AUF, pero ninguno bajo el paraguas de Campeonato Uruguayo.

Por esa razón, el plan de esta selección que comenzarán a dirigir Edgardo López Báez y Matías Cardaccio, los nuevos entrenadores de sub 14 y sub 15, es que los jugadores elegidos por los entrenadores trabajen de lunes a viernes en el Complejo de la AUF.

Paralelamente se conformarán selecciones en los Centros AUF en Rocha, Salto, Mercedes, San José y Flores, que están en marcha, y competirán entre ellos.

De esa forma, los mejores jugadores de Uruguay de 13 años tendrán durante todo el año actividad con las selecciones, en el Complejo o en los Centros, y podrán construir ese puente para ganar un año en la maduración de los jugadores.

De esa forma llegarán a sub 15 con una temporada de fútbol formal y en centros con la mejor infraestructura.

En síntesis: los clubes fichan a las figuras, la selección los capta, los pone a entrenar en el Complejo o en los Centros, los prepara, les ganan una año en la maduración y cuando comienzan a competir formalmente en la AUF, en Séptima División (14 años), habrán adelantado un año el proceso que venían desarrollando hasta ahora.

¿Cuál es el detalle más importante y por qué es clave la sub 14 para la AUF en 2023? "Metodológicamente es la generación más importante, estos son los jugadores que disputarán el Mundial 2030, porque tendrán 21 o 22 años", explicaron desde la AUF.

Los cimientos del Mundial 2030 los están construyendo con estos sub 14, sub 15, sub 17 y sub 20, con los que aún tienen que descubrir cuáles fueron los efectos negativos que dejó la pandemia de covid-19, que los tuvo más de un año fuera de las canchas.

La nueva estructura de juveniles

Así quedó armado el equipo de trabajo en su sub 20: Marcelo Broli (entrenador), Diego Pérez (asistente), Santiago Ferro (preparador físico) e Ignacio Bordad (entrenador de goleros).

Esta selección entrena desde mayo de 2022 y se prepara para el Sudamericano que el 19 de enero comienza en Colombia. En ese torneo cuatro selecciones clasifican al Mundial de junio en Indonesia.

En sub 17: Diego Demarco (entrenador), Andrés Silva (asistente), Horacio Britos (preparador físico) y Carlos Arias (entrenador de goleros). Se prepara para el Sudamericano de marzo-abril en Argentina.

Sub 15: Edgardo López Báez (entrenador), Matías Cardaccio (asistente). Resta nombrar al preparador físico y al entrenador de goleros. Esta selección comenzará a trabajar en este mes de enero en el Complejo de la AUF para el Sudamericano que se disputará entre noviembre y diciembre y aún no tiene sede.

La estructura se completa con Diego Estavillo como preparador físico que trabaja con las tres categorías, sub 20, sub 17 y sub 15.

Un asistente social, un nutricionista, un podólogo y un departamento odontológico.

Está pendiente, explicaron desde la AUF, la conformación del área de sicología deportiva.

Toda la actividad de juveniles está a cargo del Consejo Único Juvenil que desde 2019 preside Marcelo García.