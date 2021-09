¿Por qué Nicolás Gaitán no debutó contra Fénix y qué puede aportar ante Athletico Paranaense?

El argentino Nicolás Gaitán fue presentado oficialmente este lunes en el estadio Campeón del Siglo y afirmó que este jueves estará disponible para integrar el plantel que disputará la semifinal de ida de la Copa Sudamericana contra Athletico Paranaense (hora 21:30 en el estadio aurinegro).

"Seguramente ya estaré disponible para ser parte del plantel y ya decidirá el entrenador cuál será el lugar que me toque en el partido, pero ya estoy disponible para ayudar desde donde me toque", dijo el volante ofensivo de 33 años, quien no juega desde el 14 de mayo, cuando defendía a Sporting Braga de Portugal.

Presentado por Ignacio Ruglio

Consultados sobre en qué posición lo va a hacer jugar el entrenador Mauricio Larriera, afirmó: "No sé dónde me va a utilizar, va a depender del partido o del rival, pero del mediocampo para adelante puedo jugar en cualquier posición: por izquierda, por derecha, atrás del nueve, en el medio. Estoy disponible para jugar dónde me toque o donde el entrenador crea que es lo mejor para ese partido; estoy a disposición".

Sorpresivamente, el zurdo formado en Boca Juniors no estuvo a la orden para jugar el viernes contra Fénix en la segunda fecha del Torneo Clausura. El presidente Ignacio Ruglio, que el domingo de la semana pasada dijo a VTV en el Parque Prandi que Gaitán iba a tener sus primeros minutos contra los de Capurro, explicó después de la conferencia de prensa por qué Gaitán no estuvo a la orden.

En Los Aromos, adaptándose al nuevo plantel

"Mauricio me decía que contra Fénix estaba pronto, pero que prefirió que hiciera los primeros minutos al día después contra Juventud en Los Aromos, porque ahí lo podía ir tanteando y podía salir si lo necesitaba; si lo mandaba a la cancha contra Fénix para ver cómo se sentía no iba a poder salir si era necesario", explicó Ruglio en diálogo con Sport 890.

Gaitán puede jugar de segunda punta al lado de Agustín Álvarez Martínez, de extremo por ambas bandas, de mediapunta por atrás de la referencia de ataque, de enganche o de volante interior. Tiene una calidad de pase intacta, es hábil y un buen definidor. Si recupera rápidamente su forma física y futbolística puede ser un agente natural de desequilibrio.

Firmó contrato por una temporada

"No fue fácil traerte, gracias por apostar a Peñarol", le dijo Evaristo González a Gaitán en la conferencia donde compareció el empresario Nelson "Tito" Ferro que fue el representante que acercó a las partes para llegar a un acuerdo.

Ruglio le agradeció a Ferro y al representante de Gaitán, José Iribarren: "Gracias por permitirnos tener a esta joyita en nuestra casa".

"Estoy muy contento de estar acá, estoy muy cómodo, voy a intentar dejar a una marca", expresó por su parte el futbolista.

Una zurda de calidad

"Peñarol es un club gigante de Sudamérica, con mucha historia, la historia viva que se ve en Los Aromos, está en una instancia de una copa internacional que es el gran anhelo que tienen todos, pero el torneo local es muy importante también, por eso hay que apostar también al torneo local, Peñarol es un club que te obliga a ganar siempre", admitió.

"Es un club de historia, me sedujeron también las ganas que Peñarol demostró de contar conmigo, eso es muy importante para el jugador, que te demuestren que del otro lado te quieren. El pilar fue Maxi", expresó en relación a la amistad que lo une con Maximiliano Pereira quien fue su compañero por años en Benfica.

"Cada jugador sudamericano no deja de mirar su liga, vi muchos partidos de Uruguay con Maxi en Portugal, pero nunca me imaginé jugar en un club uruguayo siendo argentino, pero Peñarol demostró muchas ganas de contar conmigo. El fútbol uruguayo es muy aguerrido, el jugador sudamericano tiene muchas mañas y eso lo hace muy competitivo; el último partido de local el rival hizo el juego que quería, se metieron muy atrás tuvieron su premio, y el mérito de Peñarol fue intentar e intentar; lamentablemente no se pudo y ahora es seguir para adelante".