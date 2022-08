Presidente del INAC acusó al gremio de trabajadores de ignorar un pacto de caballeros

Conrado Ferber, presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), opinó que existe una “asimetría” y una “desproporcionalidad” entre las medidas que ha tomado recientemente la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) y los problemas que condujeron a que se hayan realizado tres paros consecutivos en la industria frigorífica, cada uno de 24 horas, los días jueves, viernes y sábado de la semana pasada.

Esas medidas de paro, consideró, no afectaron mayormente al frigorífico involucrado, donde la actividad igual se desarrolló dado que el porcentaje de trabajadores sindicalizado es bajo, no obstante perjudicaron al resto de los complejos industriales y a los productores ganaderos, sin que ambas partes estén directamente involucradas en el problema que generó las medidas.

Un paro con aviso, dos sopresivos

La gremial que nuclea a trabajadores de la industria frigorífica tomó esas medidas de diferente modo. El paro de 24 horas del jueves pasado, y la movilización que hubo al mediodía en Durazno, fueron anunciadas varios días antes. En cambio, los paros de 24 horas del viernes y del sábado se anunciaron sobre la medianoche previa, recurriendo a la estrategia de paros sorpresivos.

La Foica tomó estas medidas argumentando la falta de solución al despido de dos trabajadores de la empresa Frigocerro, cuyo complejo industrial está en Santa Bernardina, Durazno.

Este lunes la actividad ha sido normal, en la faena y el resto de las labores en los frigoríficos, no obstante Ferber, en declaraciones en Tiempo de Cambio de Radio Rural, destacó que si bien “se va retomando lentamente la normalidad (…) nos preocupa la situación de la semana pasada”.

El presidente del instituto cárnico explicó que son situaciones que ya se habían dato en una instancia anterior, aludiendo a los paros sorpresivos. Puntualizó que existe el derecho de los trabajadores al reclamo, a la huelga, que la ley es clara en ese sentido, pero que a la vez “hay límites” que establecen que “hay que darle solución a los casos de acuerdo a la dimensión de los mismos”.

Tras señalar que existe “una asimetría entre las medidas que se toman y los problemas, una desproporcionalidad”, indicó que en el caso de los despidos que hubo en la empresa Frigocerro “hay denuncias que hacer, hay una ley laboral que actúa rápida y es muy justa y contemplativa con los trabajadores”, por lo tanto “parar toda la industria parecería desmedido”.

Pacto de caballeros desvirtuado

Añadió que eso “es inaceptable y casi irresponsable tomar medidas entrada la noche cuando los camiones llegaron a las plantas con los ganados, generando un perjuicio a terceros, a los productores (…) desvirtuando acuerdos casi de caballeros de muchos años de generar un preaviso para evitar la carga de ganados en los campos”.

Ferber dijo que este es “el segundo conflicto consecutivo” en el que el gremio utiliza esa herramienta: “Dejar los ganados de rehenes y generar problemas extra”.

Para el presidente del INAC las medidas de la Foica fueron “una exageración”.

Consultado por Eduardo Blasina sobre si en este caso, como en otros, existe una cláusula de paz, respondió que "las hay", que “la industria cedió cosas para eso y la cláusula no se respeta, no se toma en cuenta, no se siguen procedimientos estipulados”.

Posteriormente, instó a “lograr un equilibrio de fuerzas”, dado que considera que analizando la realidad actual en el relacionamiento de empresas y trabajadores “el péndulo se nos ha ido hacia otro lado”, que “no todos son iguales ante la ley en la industria frigorífica”.

“Se toman medidas que van más allá de la lógica y no hay personería jurídica, no hay responsabilidad civil para quienes toman esas medidas”, reflexionó. También informó que se busca solucionar eso por la vía parlamentaria y que hay incluso una ley con media sanción que lo contempla.

Un problema puntual

Ferber, además de expresar que “resulta difícil de entender lo que está pasando”, sobre el caso en Frigocerro comentó que el sindicato tiene un problema con un frigorífico, donde “no tiene gran predicamento”, tanto que pese a los paros en ese complejo industrial hubo faena y otras actividades, por lo tanto “deriva (la medida de paro) hacia el resto de la industria que cumplió con todos los acuerdos”.

Luego denunció que hubo ganados que estuvieron durante tres o cuatro días en los frigoríficos sin poderse faena, “con una pérdida enorme” que afecta no solo a los frigoríficos, también a los productores. Esos ganados se terminan faenando varios días después de lo planificado, con menores rendimientos.

“Vemos con preocupación la situación”, dijo, reiterando la necesidad de tomar decisiones “hacia un equilibrio de fuerzas, con poca cosa se puede mejorar rápidamente y trabajar con certidumbre”.

Por último, dijo que las medidas que se toman por parte del gremio “no prestan atención a los perjuicios, se toman sin ningún tipo de previsión para los diferentes actores”.