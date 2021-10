“Queríamos ganar este partido”: Larriera y un clásico “muy amargo” por el empate y el golpe del Canario Álvarez

“Amargo, muy amargo”, dijo el entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera, al contar el sabor que le dejó el empate clásico sin goles ante Nacional de este domingo en el estadio Campeón del Siglo, la casa de los aurinegros.

“Queríamos ganar este partido. Y la amargura aparte por lo último que pasó con Agustín Álvarez Martínez que también me deja muy amargado. Sobre todo, amargura por el resultado”, dijo a VTV, en referencia al golpe que sufrió el delantero carbonero en el cierre del partido, por lo que debió ser atendido en el campo de juego y luego ser trasladado a un centro asistencial.

“Sí contento y satisfecho, y espero que esto termine bien, por el espectáculo, que creo que fue un buen espectáculo salvo por algún problemita que hubo dentro de la cancha, pero en las tribunas y todo, fue un buen espectáculo. Cierro esto diciendo que soy un privilegiado de estar en este momento dirigiendo a este gigante. La amargura es tan simple como no ganar”, agregó.

Diego Battiste

Así se fue el Canario

Consultado por si tenía amargura por situaciones de juego que no se terminaron bien en el área rival, respondió: “Sí, a mí me representa mucho lo que juega el equipo. Cuando está en su mejor versión, me representa muchísimo con las variantes que hay en ataque. Me quedo amargado por las situaciones de gol que se crearon de una forma hasta estéticamente… En el primer tiempo, sobre todo”.

“En el segundo tiempo creo que bajamos un poquito. Arrancamos muy bien, como un tren, y después nos fuimos apagando. También el rival, Martín, mi colega y coterráneo, hizo cambios para ir a ganarlo, también lo tengo claro. Y eso en algún momento inclinó la balanza con el juego de Nacional”, agregó. “Pero sobre todo en el primer tiempo con el juego de Facundo (Torres), algún cabezazo que pasó cerca, que no cerramos la pizza, como digo yo… Esa es la amargura más grande, por todas esas jugadas no traducirlas en gol”.

Diego Battiste

El susto del Canario Martínez

Larriera también contó cómo fue la evolución de Facundo Torres, quien tras el golpe del pasado fin de semana que le generó un leve esguince de tobillo parecía descartado, pero que este domingo fue titular en el clásico.

“Se dice por ahí que ningún hombre resiste un archivo”, comentó. “Y si vamos a la entrevista del partido con Villa Española, yo dije ‘esperemos que no sea nada muy grave’. Después, cuando fui recibiendo información dije 'vamos a manejarla, con tiempo, sin apresurarnos en nada y protegiendo al futbolista', que siempre lo hacemos. Ya nos había pasado en aquella lesión con Cristal”.

“Y a medida que fue pasando la semana, en contacto permanente con la sanidad y el jugador, dejamos transcurrir las horas y nunca lo descartamos. Yo nunca lo descarté, nunca escondí información”, señaló.

Diego Battiste

Torres jugó desde el vamos y volvió a sentirse

En la práctica de este sábado, el DT decidió ponerlo de titular. “Cuando entrenamos, que armé el equipo, hicimos un repaso táctico, las pelotas paradas y cuando lo vi que definitivamente necesitaba alguna seguridad, que la tuvo, a la cancha”.

Sobre el empate del clásico, Larriera señaló que fue negocio “para los que vienen persiguiendo” en la clasificación. “Por eso digo de la amargura de no haber ganado. En Peñarol, empatar y perder muchas veces suele ser lo mismo”.

El entrenador carbonero también dio su opinión sobre si la prensa se había equivocado al dar a Peñarol como favorito para el clásico.

“Lo que pasa que en los clásicos no hay (favoritos)”, expresó. “Por ejemplo, se habló de que Nacional venía muy mal. Y es una gran mentira. Porque yo como entrenador y observándolo, que erraba goles, sí, está bien, pero llega con mucha gente al área, tiene un juego directo, tiene circuitos de juego que los tratamos de neutralizar, no venía tan mal. Y yo nunca me como esa pastilla”.

“Por eso digo que no hay favoritos”, sostuvo. “Aparte, el ánimo va por un lado o para el otro. A veces decir que uno es favorito lo presiona más, y a veces decir que Nacional venía al coliseo, a jugar de visita, con muy poca gente, con toda la hinchada rival, y uno por ahí no tiene nada que perder... Entonces, nunca existen favoritos. He tenido el privilegio de trabajar en varios grandes de Latinoamérica y en todos los clásicos pasa lo mismo”.