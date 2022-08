Resurge una posibilidad para que Edinson Cavani consiga equipo antes del Mundial de Qatar

Edinson Cavani sigue sin definir su futuro futbolístico. El delantero de la selección uruguaya permanece en Uruguay, donde alterna entrenamientos en el Complejo Celeste y días de descanso en Salto.

A 96 días del comienzo del Mundial de Qatar, el equipo donde jugará Cavani es una incógnita.

En las últimas semanas se reanudaron conversaciones con el Niza de Francia, equipo que está interesado en el Matador.

Cerrolargoportal

Cavani recorriendo escuelas del interior del país

El técnico de ese equipo, Lucien Favre, respondió con evasivas cuando fue consultado en una conferencia de prensa sobre Cavani y el senegalés Bamba Dieng, otro de los que interesan: “Son jugadores que me parecen interesantes pero de momento no te puedo decir más. Yo no soy el que trabaja personalmente en estos temas. Es muy difícil concretar transferencias, la gente trabaja mucho para traer jugadores, pero no es fácil"

Según L'Equipe, el equipo francés está tratando de reforzarse para esta temporada en la Ligue1. El año pasado no entró ni siquiera entre los mejores 10 del torneo.

Por ese motivo, necesita un jugador experimentado como Edison Cavani que pueda devolver la euforia a los aficionados, según la prensa de aquel país.

El mercado en Francia sigue abierto y las posibilidades de que esta opción se materialice son altas. También sigue en pie la posibilidad de Villarreal, pero el estilo de juego que intenta llevar a cabo el técnico de Niza podría ser tentador para el exdelantero del PSG.