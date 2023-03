Ruglio: "Si estar en desacuerdo es que te dejen afuera después de 130 años en la AUF pasa a ser una dictadura"

El consejo directivo de Peñarol sesionó este martes y analizó la situación del club que se quedó sin representación en el próximo consejo ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a causa de las decisiones políticas impulsadas por Ignacio Ruglio y en virtud de ello a las decisiones adoptadas por el presidente del ente rector del fútbol uruguayo, Ignacio Alonso.

A la salida del consejo, Ruglio atendió a los medios de prensa presentes, expresó categóricamente que no se debe un ejercicio de "autocrítica" por su accionar, dijo que sintió "una falta de respeto" de parte de Alonso por no comunicarse con él durante el pasado fin de semana y afirmó tajantemente que la

"Conversamos un poco sobre la decisión y consultamos qué pensaba cada compañero de directiva. Peñarol está unido atrás de esta pelea, el gran logro que hemos tenido ha sido evidenciar todas las cosas que estamos denunciando desde hace un tiempo y al final ya lo esperábamos porque la intención era sacar a Peñarol del Ejecutivo", comenzó diciendo Ruglio.

"Siempre hay que dejar la línea abierta, pero dando pelea desde todos los puntos de vista que podamos para cambiar las cosas en el fútbol", comentó acerca de la posibilidad de volver a tener diálogo con Alonso.

"Por lo que ellos dijeron ya está cerrado. Ya mandaron a hacer la plancha. Hicimos todo lo posible para negociar. Me junté antes del viaje a Ruanda de Alonso (quien asistió al Congreso de FIFA donde fue reelcto Gianni Infantino), durante su viaje me reuní con la gente que él mando, esa gente que mandó a negociar me dijo que el sábado cuando él llegaba a Ruanda se comunicaba. No se comunicó el sábado, no se comunicó el domingo, no se comunico el lunes. Y el lunes a las 17:05 me mandó un mensaje si podíamos hablar cuando a las 18 presentaba ya la plancha (con los nombres de los integrantes del próximo ejecutivo). No le respondí porque lo consideré una falta de respeto. En los próximos días lo hablaremos, pero él sabe cómo maneja las cosas y Peñarol va a seguir trabajando con un rumbo claro y como un Peñarol unido".

En ese breve resumen, Ruglio omitió decir que fue por una decisión suya que Gastón Tealdi, hombre puesto por Peñarol y que se transformó en dirigente de confianza de Alonso, no seguirá en el Ejecutivo, que Alonso le pidió nombres a Ruglio para sumar al Ejecutivo y que este no propuso ninguno, que le ofreció tener un representante del fútbol profesional y públicamente se negó a aceptar ese lugar para su club y por eso fue propuesto Héctor Del Campo. También Alonso le propuso ocupar el lugar del ejecutivo de la mujer, algo que Ruglio también descartó.

"Seguiremos trabajando con estrategia, con la Unión de Clubes, el propio peso de Peñarol y el denunciar las cosas que están pasando en el fútbol uruguayo. Pero sobre todo tengo la tranquilidad y convicción de que Peñarol está unido y que esta pelea había que darla tarde o temprano. Nadie es más grande que Peñarol, el tiempo va a demostrar que era el momento de dar la pelea y que había que cambiar algunas cosas muy grandes dentro de la AUF".

Consultado sobre si va a ser alguna autocrítica por la política que impulsó en la AUF, Ruglio respondió: "En lo más mínimo, porque lo que demostramos eran todas las cosas en que estábamos en desacuerdo y si estar en desacuerdo es que te dejen afuera después de 130 años en la AUF pasa a ser una dictadura, es como si ustedes los periodistas criticaran alguna decisión mía como critican y después yo dejo de hablar con ustedes. No funciona así. Yo sigo hablando con los periodistas que critican cosas mías porque es parte del juego. Si desde la AUF, porque no nos gusta cómo manejan las cosas, automáticamente lo que hacen es sacarnos del lugar que fundó Peñarol, nos están mostrando que el presidente de la AUF no es para todos. Es su forma de trabajar, pero no debería de ser así. Vuelvo a decir, es como si mañana ustedes criticaran algo mío y yo dijera 'ahora no les hablo más'. No funciona así". .