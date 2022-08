Ruglio analizó el cruce con Damiani y su reacción: "Me dolió la falta de respeto"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio se refirió este domingo al duro cruce mediático que tuvo el viernes pasado con el expresidente del club Juan Pedro Damani, reconoció que no se midió a la hora de responderle pero justificó el tenor de sus palabras porque se sintió atacado en lo personal y no en lo político.

Damiani expresó, entre otras frases, el viernes en entrevista con Sport 890: “Que Ruglio hable de ordenar la economía es como que un vegetariano hable de la industria frigorífica” y Ruglio salió a contestarle a través de un picante estado de WhastsApp en el que llegó a manifestar: "Solo espero algún día cumplir mi otro sueño que es tener un lavadero... de autos".

Luego del triunfo de Peñarol a Defensor Sporting, en el debut de Leonardo Ramos como entrenador tras la renuncia de Mauricio Larriera, Ruglio expresó en conferencia de prensa en el Franzini: "Es la vida de la política de los clubes, hay errores que cometemos todos y es mejor dejarla como terminó. Lo único que me molesta es lo personal. Lo otro es política. Yo la hice por muchos años: 'no me gusta los jugadores que contrataste', 'no me gustan los números que presentaste'. Todo eso es política, lo que digo siempre es el error de meterse en lo personal. Creo haberlo respetado toda la vida a Juan Pedro, haberle sido muy cercano, muy leal, nunca haberle faltado el respeto. Cuando hay una falta de respeto así de que no puedo hablar de la economía del club y que yo hable de economía es no sé qué, bueno, creo que ahí se pasan límites que yo nunca pasé. Capaz que reaccioné cómo capaz que no tenía que reaccionar".

Después le preguntaron si "se acabó el idilio con Juan Pedro" a lo que Ruglio contestó: "No, porque siempre digo lo mismo: él me abrió las puertas del club hace muchos años y nunca me voy a olvidar de eso. Creo que se equivocó grave y que él sabe que se equivocó, porque no me lo merecía porque yo nunca fui así con él. Como decían en el barrio: Si te pegan, levantá los brazos y peleá. Así me crié, no tendría que haberlo hecho, soy presidente, sé que mucha gente me recomendó de corazón que no entre en esas cosas, pero me dolió la falta de respeto porque nunca en la vida yo le falté el respeto, al revés, siempre estuve cuidando a Peñarol y cuidando la relación con él hasta cuando fui muy oposición, de nunca lastimarlo personalmente. No sé por qué se salió con eso".

"Hablo seguido con él, ahora hace dos o tres meses que no hablaba, pero lo invito permanentemente a todas las cosas del club. Hace poco lo invité a la casa de (Fernando) Morena y me dijo que estaba en Miami. No sé por qué se salió con eso. Se debe haber arrepentido después de que lo dijo. Me dolió eso. Lo otro es política, es normal. La oposición cuando las cosas no salen bien tiene que pegar porque tiene que demostrar qué es lo que haría diferente, eso es política. Yo lo hice, pero nunca le falté el respeto. Eso de hacerse el chistoso conmigo, a mí enseñaron toda la vida que si te pegan, pegás y después ves qué es lo que pasa, pero no me medí, y como presidente creo que me tuve que haber medido", reconoció Ruglio.

Cuando le preguntaron si iba a hablarlo personalmente con Damiani, respondió: "Voy a dejar pasar un tiempo porque me conozco, no me gustó y no voy a reaccionar bien si hablamos. Él también es igual. Ahora hay que dejar pasar el tiempo y cuidar a Peñarol".