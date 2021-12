"Salí un poco del boxeo", el consejo de Juan Pedro Damiani para Ignacio Ruglio

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, observó el partido final frente a Plaza Colonia desde la tribuna Olímpica del Estadio Centenario, el lugar donde siempre concurrió a ver a su equipo. Antes del final se trasladó a la América para ingresar a la cancha y festejar el título de campeón Uruguayo con sus compañeros de directiva, los técnicos y los jugadores.

Ruglio, electo presidente aurinegro en diciembre de 2020, recordó los consejos que recibió de los expresidentes Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera, que lo ayudaron en el camino.

"A Juan Pedro no le gusta que choque tanto, (que sea) tan frontal; el otro día me dijo, 'Nacho haceme caso, salite un poco del boxeo', y me dijo que un turco amigo le había dicho que si las manos están todo el tiempo ocupadas la cabeza no piensa", expresó Ruglio este miércoles en el programa Tirando Paredes de la 1010AM.

Leo Carreño

El festejo

Durante el año que lleva como presidente, Ruglio salió varias veces públicamente para confrontar por distintos temas con el presidente de la AUF Ignacio Alonso, con autoridades del Colegio de Árbitros y también con directivos de Nacional.

Una forma de ser y de actuar que también exteriorizó cuando integró el consejo aurinegro desde la oposición y que le deparó enfrentamientos con quienes presidían la institución: "Con Barrera y con Damiani hablo muchísimo, los dos me hablan mucho, me dicen 'disfrutá presi'. Juan Pedro me mandó un audio precioso desde el exterior, de la felicidad que tenía su familia y unas imágenes de sus nietos e hijos muy emocionados", señaló.

Otro de los consejos que le dieron los expresidentes fue que en 2022 delegara más funciones y que él saliera "del frente de batalla".