Se bajó Gutiérrez y Cappuccio, el candidato del presidente, quedó solo en la carrera para técnico de Nacional

La conquista del segundo Campeonato Uruguayo consecutivo (2019 y 2020) no le dio a Nacional el hándicap de empezar la temporada 2021 con el mismo entrenador. Martín Ligüera manifestó a los dirigentes que no era el momento para seguir en Primera, dio un paso al costado y volvió a Tercera. Este escenario le abrió un nuevo ámbito de definición al club y una jornada maratónica, en la que quedaron los nombres de Alejandro Cappuccio y Álvaro Gutiérrez, finalmente en la noche de este jueves se bajó Guti.

Sin el apoyo del presidente, que quiere a Cappuccio, Gutiérrez dio un paso al costado y el exentrenador de Rentistas quedó como único candidato para asumir el cargo y este viernes podrá ser desginado como nuevo director técnico de los tricolores para buscar el tricampeonato uruguayo.

Nacional volverá a los entrenamientos el lunes y allí será presentado el nuevo cuerpo técnico.

El día empezó sin Ligüera y con dos candidatos

El día después de la conquista del Uruguayo para la directiva empezó temprano en la mañana en una reunión presencial en un espacio abierto de la casa del presidente. El tema se planteó así: el presidente José Decurnex quiere a Cappuccio. La mayoría de la directiva pretendía a Gutiérrez. Sin llegar a un acuerdo se tomaron unas horas para que el titular del club conversara con Gutiérrez.

Camilo dos Santos

Decurnex y su directiva cuando asumieron en diciembre de 2018

Asistieron 10 de los 11 integrantes de la directiva, todos titulares menos el suplente de Eduardo Ache, quien ocupa el lugar en la mesa de dirección desde diciembre de 2018. Allí estuvieron Decurnex, el vicepresidente Alejandro Balbi, el segundo vicepresidente Gonzalo Lucas, el secretario Pablo Durán, José Fuentes, Gustavo Amoza, Antonio Palma, Alejandro Orellano (suplente de Ache), Raúl Giuria y Alejandro Irastorza, quien hace un mes retornó a la directiva. El único que no asistió fue José López Rubio.

Además, concurrió el entrenador Martín Ligüera, quien el miércoles había guiado al club a la conquista del título del bicampeonato uruguayo y confirmó lo que los dirigentes ya sabían. No continúa en Primera. Dijo que tiene que seguir madurando y creciendo en este proceso de formación como entrenador de un plantel principal.

@nacional

Decurnex presenta a Ligüera

A Ligüera ya le habían ofrecido en diciembre del año pasado asumir como entrenador del primer equipo, pero no aceptó. En ese momento quedó definitivo Jorge Giordano.

Los dirigentes valoraron la negativa de Ligüera, y entienden que es un capital que tiene el club para la temporada 2022, aunque será con otros porque en diciembre Decurnex culmina su mandato.

De tarde: seguían los dos en carrera

El nombre del nuevo técnico fue el asunto exclusivo de conversación de este jueves de la directiva. El único que tenía unanimidad en la directiva era Guillermo Almada, actualmente en Santos Laguna de México, pero ya dijo que no puede aceptar el desafío en este momento porque tiene contrato.

Entonces, sin Almada ni Ligüera, surgieron los nombres de entrecasa que tenía la directiva: Cappuccio, como candidato del vicepresidente, y Gutiérrez, de la mayoría de la directiva.

En la decisión por uno u otro no era determinante el asunto económico. Ofrecían un contrato por nueve meses (abril-diciembre), que es el plazo de gestión que le queda a Decurnex.

Camilo dos Santos

Decurnex y el vicepresidente Alejandro Balbi

Entonces, ¿cuáles son las razones de peso en la decisión del técnico?

Cuando en abril de 2019 Nacional tuvo que nombrar a su representante en el ejecutivo de la AUF para acompañar a Ignacio Alonso, el candidato de la mayoría para ir como neutral era Eduardo Ache. El candidato de Decurnex fue Julián Moreno. ¿Quién fue a la AUF? Moreno.

Finalmente, Moreno estuvo hasta noviembre de 2019. Cuando Nacional rompió relaciones con el ejecutivo, el dirigente de Nacional renunció. Tras la reanudación del vínculo AUF-Nacional, quien volvió en julio del año pasado como neutral fue Ache, como quería la mayoría de la directiva.

El tema que se planteó en las primeras horas de este jueves fue cómo convencían a Decurnex o como le doblaban el brazo al presidente, que quiere a Cappuccio y no tenía los votos de todos.

La decisión de Guti

Este jueves de noche Gutiérrez decidió bajarse de la candidatura, porque llegar a Nacional sin el apoyo del presidente no era el escenario más conveniente.

El entrenador tenía todo a favor, marcó una época como futbolista del club y como técnico ya ganó dos uruguayos (2014-2015, 2019), tienen espalda para avanzar con respaldo y sortear cualquier adversidad que se plantee en caso de no iniciar la competencia en el tono que imaginan.

¿Cuáles son los elementos a favor y en contra de Cappuccio?

Al presidente le seduce su perfil de estudioso del fútbol. Cappuccio es entrenador, preparador físico, escribano, abogado y profesor en el curso de entrenadores. Jugó en Nacional. Tiene una butaca en el Gran Parque Central. Trabajó en formativas y conoce el mundo juvenil. En charlas con el presidente, que tuvo varias desde que Decurnex quiso llevarlo como entrenador tras despedir a Munúa, expresó su conocimiento de las juveniles del club. Y tiene un claro perfil de promover a los jugadores de la cantera.

En una entrevista que concedió a Referí en octubre dijo que a los 44 años soñaba con lo que estaba viviendo, con su equipo campeón. Rentistas ganó el Apertura en una final ante Nacional. “Lo soñé toda mi vida, y mucho más. No sé hasta dónde llegará. El primer sueño fue ser jugador profesional, y se truncó en Tercera. Luego estudié educación física. Arranqué como profe en la tercera de Fénix y ayudando en primera, y me di cuenta que por ahí no era, no había pasión, porque tenía ganas de dirigir. Y por ese lado sí, encontré que es el lugar, y me quiero probar hasta dónde doy. Yo me tengo fe”, explicó.

Sobre cómo volver a posicionar a los clubes uruguayos a nivel internacional manifestó: “Sin cambiar lo que somos, y aprendiendo todos que las raíces del fútbol uruguayo son muy ricas. Que el modelo de neutralización y el modelo defensivo del fútbol uruguayo es el mejor del mundo, e incorporar la evolución de los modelos ofensivos sin perder el fuego sagrado y la idiosincrasia uruguaya que es la que va a hacer que el fútbol uruguayo pueda pelear nuevamente copas internacionales. Hay muchos entrenadores que tienen claro eso y tenemos que aprender de los que todavía están vigente, de los Lasarte, de los Gregorio Pérez, de los Tabárez. Ahora hay una camada nueva por edad, que viene empujando, y que vio el cambio positivo que inició Juan Ramón (Carrasco). Sí, porque entiendo que cambió Juan Ramón el paradigma de qué hacer con la pelota cuando la tenemos y no solo con transiciones y contragolpes, sino cuando las defensas están estacionadas. Juan Ramón basquetbolizó el fútbol de una manera espectacular, y fue seguido por otros, Pezzolano, el Cacique Medina, el Chavo Díaz”, se refiró a su forma de jugar.

En contra para dirigir a Nacional tiene que ante un comienzo adverso carece de respaldo para seguir y que, tras el bicampeonato, no tiene margen para arrancar con números rojos.

Otro elemento que no es menor, y que estuvo en la charla este jueves: la forma en que dirige, gritando todo el partido y alentando a los futbolistas permanentemente. Los dirigentes se preguntaron cómo tomarán D’Alessandro y Bergessio, dos de los referentes del nuevo plantel, a un técnico que les de indicaciones todo el partido como lo hacía en Rentistas.

Con Cappuccio solo en carrera, llegó la hora del técnico que en dos años saltó de Segunda a Nacional.