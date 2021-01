Se queda: Trindade retomó los entrenamientos en Peñarol

El volante Jesús Trindade se sumó a los entrenamientos de Peñarol este viernes por la mañana, luego de llegar a un acuerdo con el club y extender su contrato con los carboneros.

El futbolista, cuyo contrató había vencido el 31 de diciembre y no se le extendía automáticamente como al resto de los futbolistas aurinegros en esa situación, no había participado de los primeros entrenamientos del año esta semana, debido a que no había firmado con los mirasoles.

Este viernes por la mañana, el volante formó parte de la práctica junto a sus compañeros y por primera vez bajo las órdenes de Mauricio Larriera, con quien se reencontró, ya que el técnico lo dirigió en Racing.

"Jesús Trindade está entrenando en este momento con el plantel. Peñarol hizo un esfuerzo muy grande porque la idea era mantener el plantel", dijo este viernes el dirigente Álvaro Queijo a 100% Deporte de Sport 890, confirmando el acuerdo con el futbolista.

L. Carreño

Trindade es el único futbolista de los que se le terminaba el vínculo el pasado 31 de diciembre, que no se le extendía automáticamente para el 28 de febrero, tal como informó Referí, debido a que se había traspapelado su contrato en su momento.

Esto llevó a que Peñarol negociara un acuerdo con el jugador y su representante para que llegara a un acuerdo por dos temporadas.

Hasta el miércoles existían desavenencias importantes entre las partes, pero según pudo saber Referí, este jueves las mismas se acercaron y se llegó a un acuerdo.

Camilo Dos Santos

Trindade es uno de los futbolistas más regulares y de mejor rendimiento en Peñarol, tanto es así que no ha sufrido lesiones y que solo faltó a algún encuentro debido a acumular cinco tarjetas amarillas.

En 2019, en su primer año en los mirasoles, participo en 38 partidos, 31 por el Uruguayo, tres por la Copa Libertadores y cuatro por la Sudamericana. En lo que va de la actual temporada, lleva 28 presencias, con 20 por el marco local, seis por Libertadores y dos por Sudamericana, a falta de disputar el Torneo Clausura.

El volante de 27 años, que solo jugo en Racing y Peñarol y nunca salió al exterior, había interesado a Cerro Porteño de Paraguay, pero finalmente seguirá con los aurinegros.