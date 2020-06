Sebastián Cristóforo: "La ilusión de volver a Peñarol siempre está"

Debutó con 17 años en el primer equipo de Peñarol, hizo un gol en su primer clásico, fue campeón uruguayo, ganó dos Europa Leagues y se rompió dos veces los ligamentos cruzados de la rodilla. Tras sufrir en soledad la pandemia en el País Vasco este domingo vuelve a las canchas contra Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano (el Bernabéu está en obras). De su pasado y presente y hasta de su etapa como jugador de handball, Sebastián Cristóforo charló con Referí.

¿Cómo fue sobrellevar la pandemia en Eibar?

Complicado. Estaba con mi madre que se pudo volver a tiempo a Uruguay y ahí me quedé solo. Había mucho miedo en la ciudad, no se veía un alma en las calles. Para matar el tiempo entrené. Me equipé con pesas y bancos, tenía una cinta y el club me dio una bicicleta. También aproveché a hacer cosas que no hago habitualmente.

¿Cómo qué?

Estuve leyendo un libro en italiano de Fabio Volo, miré La Casa de Papel, The Last Dance de Michael Jordan y le metí mano a la cocina.

¿Es bueno?

No. Hice una tortilla de papas que nunca había hecho y pizza. La primera me quedó más o menos, pero fui mejorando (risas).

EFE/David Ramiro

¿Cómo fue la vuelta a los entrenamientos?

Entrenamos en grupos de a seis, con guantes, una pelota para cada uno, sin contacto, en turnos diferentes, sin ir al vestuario. Fuimos pasando las etapas conforme a las directivas del Ministerio de Sanidad y ahora estamos listos para volver. En el plantel no hubo contagios y siempre estuvo todo controlado.

¿Cómo era como jugador de handball?

Nunca me habían preguntado eso (risas). Igual que como futbolista: metedor, de correr y hablar, del ringui ranga. Con 5 años empecé la Scuola Italiana y con el mismo grupo que hacía handball íbamos al baby fútbol a Unión Santa Rosa. Los que jugaban bien al handball eran Rodrigo Botejara y Facundo Liston que son jugadores de selección y somos amigos de toda la vida. Cada vez que puedo los veo.

¿Tuvo que dejar por el fútbol?

Sí. Con 13 años llegué a Peñarol y me tuve que cambiar de liceo para poder entrenar. Pero fue un deporte que me terminó gustando, al final me encantó.

EFE/EPA/Tolga Bozoglu

¿Qué entrenadores lo marcaron en su formación?

Edgar López Báez, Pelé Cardozo, el Chueco Perdomo, Álvaro Regueira. Y el Tito Goncálvez me subió a Tercera que fue clave. Llegar a la Primera de Peñarol es muy complicado porque un equipo grande está obligado a ser campeón y por eso traen jugadores buenos y de experiencia.

¿Disfrutó de su etapa en Primera?

Sí. Se me dio todo muy rápido. Debuté en el semestre que el equipo llegó a la final de la Libertadores 2011, después salí campeón en 2012-2013 en la final que el Tony (Pacheco) hizo tres goles, de ahí me fui al Mundial sub 20, volví, jugué por Copa Sudamericana y me vendieron a Sevilla.

¿Y su gol clásico en el torneo de verano en 2012?

Fue inolvidable. Me sorprendió ser titular y tenía unos nervios tremendos. Le hice un gol a Leo Burián que la pelota le pasó por abajo del cuerpo, fuimos a los penales, me tocó patear el cuarto y no tenía idea de cómo tirarlo por eso le di fuerte al medio. Por suerte entró. Y ganamos. Fue una alegría indescriptible.

¿Tuvo chances reales de volver en los últimos años al club?

Varias veces se me nombró pero solo una vez me llamaron. Hablé directamente con Pablo (Bengoechea), nos dijimos lo que cada uno pensaba pero al final no se pudo dar.

Con 26 años su objetivo debe ser seguir jugando en Europa, pero ¿aspira a volver en algún momento?

La ilusión de volver a Peñarol siempre está. Hay que ver el momento y el cuándo. El jugador vive del momento y ahora soy jugador de Eibar.

¿Cuál es su situación contractual?

Estoy a préstamo por una temporada. Cuando termine hay que ver qué quiere hacer Eibar. De lo contrario, tengo contrato con Fiorentina por una temporada más (2020-2021).

¿Cuál es el objetivo con Eibar?

Mantener la categoría. Está todo muy apretado en la parte baja de la tabla y vamos a tener un mes intenso de 11 partidos en unos 40 días.

¿Cómo fue recuperarse de dos roturas de ligamentos consecutivas?

Muy duro. En mi primera temporada en Sevilla (2013-2014) apenas llegué agarré la titularidad con continuidad hasta que me rompí. En la temporada 2014-2015 no pude jugar un solo partido y la última fue muy buena, con 33 partidos jugados. Gané dos Europa Leagues con Unay Emery.

¿Por qué en Fiorentina no logró continuidad?

Con Paulo Sousa, en mi primera temporada (2016-2017) jugué más de 20 partidos. Después, con los cambios de entrenador no pude lograr esa confianza de parte de los entrenadores.

¿Cuáles fueron los mejores jugadores con los que le tocó compartir plantel?

Ivan Rakitic en Sevilla era el jugador clave cuando llegué. A José Reyes siempre le decía que jugaba con él al PlayStation porque lo admiraba,

Ever Banega por su tremenda calidad. En Fiorentina estuve con Borja Valero, Milan Badelj y Gonzalo Rodríguez. También con Josip Ilicic, aunque jugaba poco y luego explotó en

Atalanta.

LAS FRASES

"El Mundial sub 20 de Turquía 2013 fue hermoso. Uruguay fue a la de siempre, a pelear, y le terminamos ganando a una súper selección como la de España cuando la mayoría de nuestra selección era del medio local y no conocían a nadie”

“En Getafe (2018-2019) se armó una banda muy linda de uruguayos, hicimos una temporada extraordinaria y nos clasificamos a la Europa League que hacía nueve años que el equipo no la jugaba”

Sebastián Cristóforo

Volante de Eibar