Suárez termina contrato en 2021 con Barcelona, pero puede renovar automáticamente

El goleador histórico de la selección uruguaya y delantero de Barcelona, Luis Suárez, admitió en una entrevista que brindó este viernes a la emisora RAC 1, que si bien su vínculo contractual con el club catalán termina en junio de 2021, en el contrato existe una cláusula de renovación automática.

"Estoy feliz aquí y mi familia, también. Estoy donde siempre he querido estar y me siento útil. La decisión tiene que venir del club, ellos saben mi predisposición. Quiero seguir, pero no depende de mí. Pero también está la opción de que el año que viene si juego el 60% de los partidos en los que estoy disponible, renuevo", dijo el salteño en la entrevista.

Asimismo, entre otras cosas, el delantero uruguayo explicó cómo viene su recuperación de la operación a la cual fue sometido.

"Estaba jugando porque estaba acostumbrado a jugar con dolor. En la rodilla derecha tenía problemas. En el cartílago, también tuve un quiste meniscal. Esto te genera que fuerces otras zonas de la rodilla y todo se junta y te genera problemas. Soy fuerte en relación a las críticas y también soy fuerte para volver a estar bien", explicó Suárez.

En su momento, el 12 de enero pasado, luego de la intervención quirúrgica, el propio Barcelona había informado que Suárez tendría para cuatro meses de recuperación.

Hasta ahora, Suárez lleva un mes y medio en su recuperación, por lo que restarían dos meses y medio más para su retorno a las canchas.

Su ausencia se notará en los dos primeros partidos por Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 que disputará Uruguay el próximo jueves 26 de marzo en el Estadio Centenario ante Chile y el martes 31 de ese mes contra Ecuador en Quito.

Camilo dos Santos

El futbolista salteño tampoco había podido estar en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

En esa ocasión, se perdió cuatro compromisos debido a que debía cumplir la suspensión que le había cabido por el episodio con el italiano Giorgio Chiellini en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

En esta oportunidad se perderá solo dos encuentros debido a que luego de esas dos primeras fechas de Eliminatorias a fines de marzo, Uruguay recién volverá a jugar por las mismas el 3 y 8 de setiembre en Barranquilla contra Colombia y en Montevideo ante Brasil, respectivamente.

A su vez, llegaría bastante justo a la Copa América de Argentina y Colombia, ya que la celeste debutará el 13 de junio contra Australia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Suárez ya había sido operado de esa misma rodilla en mayo del año pasado, pero debido a distintas circunstancias, debió pasar nuevamente por el quirófano.