Tras los vaivenes del 2022, el mercado ganadero cierra el año con leve repunte

En un año el novillo pasó de US$ 4,33 a US$ 3,28 por kilo. La caída de precio fue de 24% desde fines de diciembre del año pasado al cierre de este año, y en el medio se tocaron máximos históricos y se vieron caídas drásticas que no se daban desde la crisis de la aftosa.

Dos historias bien distintas marcaron el año ganadero 2022: subas frenéticas de precio en el primer semestre, con el novillo que llegó a cruzar los US$ 5,60 por kilo en mayo, posicionando al ganado uruguayo dentro de los más caros del mundo. Y un precio de exportación para la carne vacuna que en ese mismo mes acarició los US$ 5.700 por tonelada.

No pudo sostenerse

La algarabía del primer semestre no pudo sostenerse en la segunda mitad de este año, con una nueva normalidad de precios en el mercado internacional, ajustes en China, una demanda más floja, y un novillo que pasó de US$ 5,50 por kilo a finales de junio a US$ 3,28 en la última semana, un desplome del 40%, acentuado por la sequía.

El 2022 cierra con un leve repunte de valores en el mercado ganadero.

La propuesta por parte de la industria en los últimos días por novillos bien completos, pesados, es de US$ 3,30 y US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza, levemente arriba de la semana pasada. Por vaca pesada las cotizaciones van entre US$ 3 y US$ 3,10 por kilo.

Precio de la carne exportada.

Las entradas a planta rondan los ocho y 10 días.

Algunos frigoríficos cierran por licencias en los primeros días de enero de 2023 y otros el mes completo.

La actividad será reducida en los próximos días, con una oferta prácticamente nula.

Está prevista la llegada de equipos kosher a comienzos de enero, que operarán en alguna planta frigorífica.

Los números de la faena

La semana pasada se faenaron 45.451 vacunos, un descenso marcado frente a la anterior. La faena anual llego a 2.380.494 cabezas, 215.000 menos que en 2021, y una caída de 8% respecto al récord del año pasado.

Las miradas siguen puestas en China, con una disparada masiva de contagios de Covid tras el levantamiento de las estrictas medidas de su política Covid 0. El avance de la enfermedad genera gran incertidumbre.

Sin mayores movimientos en el mercado mundial de carne, el precio de exportación en Uruguay cierra el año consolidando el ajuste que comenzó a mitad de año. La última semana la tonelada exportada promedió US$ 4.102, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), y en los últimos 30 días móviles quedó en US$ 4.047.

El promedio anual hasta la semana pasada fue de US$ 4.961 por tonelada. Y si bien no pudo sostenerse sobre los US$ 5 mil, cierra el año con un promedio 15,6% por encima del 2021.

En el mercado de reposición, con el clima incidiendo fuerte, la demanda es cautelosa, con algún movimiento por terneros livianos y vacas de cría.

Hay consultas por terneros de 180 kilos para la exportación en pie, pero sin embarques concretos a la vista. El 2022 cierra con exportaciones de ganado vivo apenas arriba de las 70.000 cabezas, el menor volumen anual registrado desde 2013.

Los corrales al cierre del año no están comprando. La expectativa es que haya movimientos sobre mediados de enero.

El escenario de los ovinos

En los lanares, en el cierre de la zafra de fin de año, hay interés industrial de compra por todas las categorías.

La comercialización en general es más fluida, luego de varias semanas con una demanda centrada en el cordero y con mayores exigencias por peso. Los valores parecen haber encontrado su piso, y la oferta comienza a reducirse. El cordero ronda los US$ 3 por kilo; borregos US$ 2,87, capones y ovejas US$ 2,43.

La semana pasada la faena de ovinos alcanzó su mayor volumen en ocho años, la más alta desde diciembre de 2014, cuando se procesaron 62.339 ovinos.

La carne ovina cierra el año con un desplome en el precio de exportación. El promedio semanal que fue el más bajo de los últimos tres años: US$ 3.375 por tonelada.