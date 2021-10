Tras show en Punta del Este, Asqueta pidió respetar el distanciamiento "basándose en el sentido común"

El director general de Salud, Miguel Asqueta, expresó este martes que las aglomeraciones registradas en el América Rockstars realizado en Punta del Este incumplen las medidas de distanciamiento social que establece el protocolo de la cartera sanitaria para los espectáculos musicales: "Se pretendía que las personas guardaran un cierto comportamiento", dijo, aunque reconoció que el uso del tapabocas no era obligatorio por tratarse de un evento al aire libre.

En diálogo con el programa En Perspectiva, Asqueta señaló que previo a los shows "no se había detallado cómo iba a estar la gente (situada) en los lugares al aire libre" ni tampoco se aclararon otros protocolos vinculados al espectáculo. "Decían que iba a haber actividades cerradas el viernes, con conferencias, y actividades en shows con artistas al aire libre el sábado. (...) Lo que vimos mediante las fotografías y videos es que la actividad al aire libre no se realizó como está recomendado actualmente, que es que la gente permanezca en ciertos lugares", relató.

El jerarca hizo referencia a la fotografía publicada por la cantante argentina María Becerra, en la que se observa a cientos de personas de pie, una al lado de la otra. La captura fue registrada durante el concierto de la artista, en el marco del América Rockstars, al que, se estima, asistieron más de 4 mil espectadores.

Para estos casos, el protocolo del ministerio detalla que se debe cumplir con el distanciamiento social y físico, así como también con el cuidado de la higiene respiratoria al toser o estornudar, entre otras disposiciones. Sin embargo, exime la orden de numerar asientos o mantener al público sentado.

"Nuestro protocolo sigue diciendo que en algunas actividades que son consideradas de riesgo (...) las medida preventivas, como distanciamiento social y físico, higiene respiratoria al toser o estornudar y las demás, continúan siendo esenciales", recordó Asqueta.

Consciente de que ante este tipo de espectáculos existe la posibilidad de que el público se exprese aplaudiendo o cantando de pie junto al artista, el director llamó a respetar el distanciamiento basándose "en un sentido común" y pidió no realizar aglomeraciones o comportamientos que den lugar a una violación del protocolo: "Sigue la recomendación de que aún al aire libre no se realicen aglomeraciones de personas y no se realicen actividades donde una gran cantidad pueda interaccionar entre sí, porque de esa forma, aun vacunados, puede existir algún riesgo para los asistentes".

Intendencia de Maldonado

Más de 4 mil personas asistieron al evento

En respuesta a los reparos del colectivo artístico Uruguay es Música, aclaró que si bien esta clase de actividades estuvieron prohibidas o limitadas a un aforo pequeño durante mucho tiempo, no fue por "capricho del gobierno, los técnicos, el GACH o la Organización Mundial de la Salud", sino porque tenían un "mayor riesgo" de afectar el transcurso sanitario del país.

"La vacunación es la que ha hecho que sea posible realizar estas actividades de una forma mucho más conveniente para los asistentes, trabajadores y artistas", subrayó.