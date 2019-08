Tribunal ratificó que obliga a realojar presos del módulo 8 del Comcar

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° turno ratificó la sentencia de primera instancia de la jueza Blanca Riero, quien dispuso el 15 de mayo que los reclusos de dos sectores del módulo 8 del penal de Santiago Vázquez, ex Comcar, fueran realojados debido a las "muy malas condiciones de vida", en el marco de un recurso de habeas corpus que presentó el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, y el responsable del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, el abogado Juan Ceretta.

La sentencia de mayo fue apelada por el Ministerio del Interior, por lo que el caso fue derivado al Tribunal de Apelaciones. Petit comunicó el fallo este viernes en una conferencia de prensa y aseguró que la sentencia "es una señal muy fuerte" para el sistema penitenciario.

"Es de las primeras veces en nuestra historia que una sentencia ordena medidas concretas de protección de los derechos humanos dentro de una cárcel", señaló Petit, según el comunicado que divulgó el Parlamento en su página web.

El recurso fue presentado por Ceretta, en representación de Petit, y pedía el cierre total del módulo 8 del Comcar. En sus informes, el comisionado parlamentario aseguró que el trato que reciben los presos en ese módulo es "cruel, inhumano o degradante".

Según los documentos del comisionado, los presos alojados en esa área no tienen dónde dormir; hay 28 internos que no tienen ni siquiera un colchón y los que lo tienen está roto; en el sector C2 hay 15 camas para 70 reclusos; y los presos salen al patio, como máximo, una vez por semana durante una hora. En muchos casos, detalló Petit, no salen al aire libre y así pasan varias semanas. Además, en esa parte de la cárcel no hay una forma de evacuar la basura por lo que los presos tiran las bolsas a un pasillo para que una "cuadrilla" la recoja. La falta de higiene es tal que se constató la "presencia de roedores".

Además, los internos que están en esos sectores están bajo régimen de prisión preventiva. Eso significa que son investigados por la Justicia pero que todavía no fueron condenados por un delito. Esa era la situación de un hombre que murió a comienzos de abril mientras agonizaba tendido en el suelo y que derivó en una investigación administrativa para indagar por la demora en la asistencia. "El hombre allá se murió, ¿entienden? El hombre de allá se murió. (...) Este hombre tiene familia y lo dejaron morir, porque lo llevaron una hora a enfermería y no lo internaron. Lo dejaron morir", decía la voz de otro preso que filmó con un celular la escena.

Petit, representado por el abogado Juan Ceretta, había solicitado con el recurso el cierre del área, pero la jueza Riero solo aceptó que los internos fueran realojados. Sin embargo, el Ministerio del Interior apeló y el procesó derivó en el Tribunal de Apelaciones. En declaraciones a la prensa el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se mostró molesto con Petit, a quien aconsejó "actuar más como comisionado" y no "detonar en la prensa lo que está pasando".

Petit asumió en setiembre de 2015 como comisionado parlamentario y desde que empezó su gestión apuntó contra las condiciones degradantes de algunas unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación. En concreto, sobre el módulo 8 del ex Comcar, el comisionado señaló en varias ocasiones los numerosos hechos de violencia que tuvieron lugar allí, como homicidios e incendios.