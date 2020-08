TV Ciudad presupuestó US$ 136 mil para La Letra Chica entre julio y octubre

El programa La Letra Chica, estrenado el pasado 15 de julio en la pantalla de TV Ciudad, cuenta con un presupuesto proyectado de US$ 136 mil hasta finales de octubre de este año, según se desprende de la respuesta a un pedido de informes realizado por el edil blanco Diego Rodríguez (Lista 404) al que accedió El Observador mediante fuentes de la Junta Departamental.

De acuerdo a los números proyectados, el canal desembolsará en torno a US$ 1.750 por cada programa (contando la inversión en escenografía).

Del presupuesto de todo el ciclo, un 17% (US$ 23 mil) está destinado a los tres conductores (Ricardo Piñeyrúa, Diego González y Ana Matyszczyk), 15% (US$ 20,4 mil) a contrataciones de producción, 14% (US$ 19,4 mil) a realización e inversión escenográfica, 7% (US$ 9.520) a diseño de escenografía, 13% (US$ 17,7 mil) a contratación de personal zafral (maquillaje, asistente vestuario y de sonido entre otros roles técnicos), 12% (US$ 16,3 mil) a los panelistas, 15% (US$ 20,4 mil) a la producción del archivo audiovisual, y 3% (US$ 4.080) a redes sociales. El 4% (US$ 5.440) restante se divide entre imprevistos, vestuario, lengua de señas, fondos de producción, agencia de noticias y fotografías, y comisión del Fideicomiso de administración de TV Ciudad (FATVC), señala la respuesta al pedido de informe.

En la respuesta no se especifica cómo se distribuye el pago entre el conductor Piñeyrúa y los co conductores González y Matyszczyk. Si se toma en cuenta el número de programas entre la fecha de estreno y fines de octubre, el presupuesto destina unos US$ 300 por programa para el tridente de comunicadores.

Lo que sí se especifica es la retribución de los panelistas (Daniel Chasquetti, Susana Mangana, Ana Laura Pérez y Natalia Uval), que "perciben una remuneración nominal de $ 4.500 más impuestos por cada programa en el que se demande su presencia". "El monto es el mismo para todos y se enmarcan en régimen de contratación zafral", agregó la respuesta.

Sobre la extensión en el tiempo, la respuesta indica que el ciclo está previsto "hasta finales de octubre de 2020" y que "no es posible contestar si el ciclo tendrá más de una temporada pues los procesos televisivos requieren evaluaciones integrales que no pueden realizarse en la fase actual de emisión". "Tampoco sería serio hacerlo pese al excelente desempeño que en todas las dimensiones de análisis viene mostrándose programa a programa", agregó la respuesta al pedido del edil nacionalista.

En cuanto a la financiación, se indica que "el presupuesto es uno solo para toda la unidad y es el aprobado por la Junta Departamental de Montevideo y de allí se ejecutan los distintos proyectos".

En relación al costo de la escenografía, el canal informó que "al no contar con dirección de arte interno se contrató de forma directa a un diseñador y realizador, a los efectos de confeccionar una escenografía a medida del proyecto" y destacó que "los montajes escenográficos son inversiones para el canal ya que gran parte de la estructura se utiliza para otros productos".

Ante la consulta sobre "la razón de ser del programa", TV Ciudad contestó que se propone "una nueva forma de analizar la realidad buscando sumar una voz diferente y comprometida con la actualidad". "Mediante informes, entrevistas, invitados y el análisis de destacados especialistas, intentamos día a día conocer el detrás de cada noticia", aseguraron desde el canal departamental.

Según detalló la respuesta al edil, entre los "factores que se tuvieron en cuenta al aprobar su producción y transmisión" estuvieron el "garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los medios y el derecho a la información plural y diversa de la ciudadanía, teniendo en cuenta sus necesidades de información, entretenimiento y de gestión del tiempo libre en relación al consumo cultural".

Las autoridades afirmaron que "todos los programas están sujetos a evaluaciones periódicas que incluyen una mirada transversal a los procesos de producción, dinámica operativa, analítica de redes sociales, medición de audiencias (rating brindado por Kantar Ibope), realización, entre otros". "La evaluación la realizan los directores de las áreas técnica, producción, informativos, programación, realización, administración, operaciones y proyectos, junto a los coordinadores de las respectivas áreas, en el marco de los protocolos de evaluaciones internos", afirmó el documento.