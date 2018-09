Vázquez sobre nuevo directorio de ASSE: “No nos han defraudado. Han hecho una excelente tarea” 

Tres mujeres asumieron este lunes la dirección del hospital Pereira Rossell luego de haber ganado el llamado a concurso que realizó la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el mes de junio. Durante el acto celebrado para recibir a las nuevas autoridades, el presidente Tabaré Vázquez dijo que “es el centro de salud más importante de todo el país” y aprovechó la oportunidad para reiterar su confianza en el equipo de Marcos Carámbula, al que felicitó por su gestión al frente del organismo que centraliza la atención pública.

“Hay asuntos en los cuales el presidente no puede estar ausente”, dijo Vázquez cuando tomó la palabra y fue ovacionado con aplausos prolongados. Esta fue la primera aparición mediática del presidente tras casi cuatro meses en los que disminuyó su presencia en actividades públicas debido a un problema de salud.

“Hoy recibimos tres directoras que llegaron por haber concursado, no por estar vinculadas a alguna actividad. No es menor tampoco que sean tres mujeres. Vaya si será importante este día”, señaló el mandatario. Asimismo, aseguró que la transparencia y la profesionalización de los cargos no son hechos aislados, sino que están vinculados con el trabajo del directorio de ASSE, que se conformó en febrero luego de que el propio Vázquez destituyera por completo al equipo de Susana Muñiz (Partido Comunista), ex presidenta de organismo.

“Confiamos en esta gestión cuando se le ofreció el cargo al doctor Marcos Carámbula y no nos han defraudado. Han cumplido una excelente tarea. Y estamos seguros que así continuarán”, insistió el mandatario.

Nuevas autoridades

Victoria Lafluf quedará al mando de la dirección general del Pereira Rossell, Natalia Cristoforone del hospital pediátrico y Mara Castro del hospital de la Mujer. Las tres médicas son quienes mayor cantidad de méritos acumularon en el llamado a concurso que lanzó ASSE en el mes de junio, con el objetivo renovar la gestión de hospitales públicos que habían estado investigados por irregularidades.