Volvió Gossip Girl, vuelve Sex and the City: así impactaron estas series en el mundo de la moda

En Julio se estrenó en HBO Max el reboot de la icónica serie Gossip Girl, una nueva versión de la historia que estuvo al aire por seis temporadas de 2007 a 2012 y que estuvo protagonizada por la actriz Blake Lively, entre otros. De este nuevo regreso ya se están viendo las repercusiones en uno de los rubros en los que la serie tiene más fuerza: el mundo de la moda. Era de esperar que esto sucediera, teniendo en cuenta la influencia que tuvo en ese aspecto su predecesora.

Pero antes de Gossip Girl —la original— estuvo la verdadera vanguardista: Sex and the City. De 1998 a 2004, seguimos la vida de cuatro amigas, en una historia que por sus características no había sido muy contada antes, y que revolucionó el mundo de la moda y cómo lo vemos hoy. Y que, además, también tendrá un reboot a cargo de HBO Max, próximamente.

Desde la baguette de Fendi hasta los collares con nombres, Sex and the City cambió la relación de este universo con la televisión. Las protagonistas no eran ridiculizadas por su interés en la ropa y accesorios, sino que buena parte de la serie tomaba esos temas para disparar la trama.

Sex and the City caminó para que Gossip Girl corriera. Las dificultades que tuvieron los diseñadores de vestuario de la primera serie para que las grandes marcas les prestaran ropa para las escenas no las sufrió, luego, Gossip Girl con la misma magnitud. La industria ya había visto el impacto e influencia que tenía un show tan popular en los consumidores y en las tendencias, y por eso cuando el equipo de diseñadores de vestuario de Gossip Girl buscó atuendos de alta costura, no tuvo problema para que marcas como Channel, Dior o Marc Jacobs se sumaran.

Gossip Girl 2021

Con dos grandes predecesoras, y grandes zapatos por llenar, la nueva Gossip Girl comenzó por buen camino. A diferencia de otros reboots que se estrenaron en el último año, como Fate: Winx Saga, la serie de HBO Max tuvo una buena respuesta en redes y en los espectadores. A pesar de tener una trama muy distinta a la original, la esencia del show sigue siendo la misma: sigue a un grupo de adolescentes muy ricos de Nueva York y sus problemas. Y en ese contexto, una de las cosas más importantes en la vida de estos chicos es cómo —y con qué— se visten.

La serie cuenta con un gran componente de nostalgia, ya que apela a que muchos de quienes hoy miran el reboot hayan sido, también, seguidores de la original. En ese sentido, Gossip Girl fue una serie que marcó una época, ya sea para bien o para mal, y mostró la vida inalcanzable de la élite de Manhattan: adolescentes que iban a colegios privados de día, y salían de fiesta a la noche. Mostró el sexo, las drogas y el alcohol de una forma en la que no se había visto antes en la televisión para jóvenes adolescentes. Mostró a niños jugando a ser adultos.

Varias marcas, como Monse y Alice + Olivia, utilizaron las influencias de estilo preppy de Gossip Girl para sus colecciones de otoño 2021, y varias prendas de estas colecciones aparecen, incluso, en la serie. No es noticia que, cuando una prenda o marca hace una aparición en una serie de este calibre, sus ventas aumentan. En el caso de Monse, por ejemplo, se aumentó la producción de determinado buzo que utiliza el personaje de Julien Calloway —protagonista del reboot— previendo un aumento en las compras.

Lo mismo pasó con la serie original y las prendas y accesorios que algunos de sus personajes utilizaban. Blair Waldorf —protagonista de la original—revivió la moda de las vinchas de pelo, que existían desde hace años, pero que habían dejado de ser tendencia en los últimos años. La vincha pasó a ser una marca del estilo del personaje, y la marca a la que el show le compraba el accesorio, Jennifer Behr, pasó de ser una pequeña empresa a tener grandes números de ventas. Al día de hoy, la empresa todavía vende algunas de las vinchas más icónicas de la serie en fechas especiales.

De esta manera, estas series llevaron la alta costura a las masas, lograron que ciertos nombres de diseñadores y marcas fueran conocidas entre su público, y no solo entre la élite que podía acceder a ellas. El impacto que han tenido esta series en sus consumidores y en la industria de la moda ha sido fuerte, y además, las tres tienen varias cosas en común. Entre ellas a Eric Daman, que fue asistente de Patricia Field, diseñadora de vestuario de Sex and the City, por un par de temporadas. Daman pasó luego a dirigir el equipo de vestuario de Gossip Girl y ahora, varios años después, se encarga de este puesto tan importante en el reboot.

