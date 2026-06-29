Bruno Cetraro y Felipe Kluver disputaron juntos la Copa del Mundo de Lucerna donde el mayor destaque fue Nicole Yarzón

La selección uruguaya de remo que dirige Marcelo Trigo cerró el fin de semana una importante gira internacional con la participación en la tercera etapa de la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Lucerna, Suiza.

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En esta ocasión, Uruguay estuvo representado en tres embarcaciones: el cuatro remos largos sin timonel masculino, el doble par masculino abierto y el single femenino peso ligero.

Nicole Yarzón , en el single, fue la más destacada ya que terminó segunda en su serie y disputó la final A por las medallas, terminando en el quinto lugar.

El cuatro remos largos sin timonel, integrado por Martín Zócalo, Marcos Sarraute, Luciano García y Leandro Rodas , logró una muy buena actuación en la jornada inicial al clasificarse a las semifinales, ubicándose entre los 12 mejores botes del mundo, por encima de España, Dinamarca, Ucrania y Japón.

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En la semifinal mostró un rendimiento competitivo durante los primeros mil metros, peleando posiciones ante tripulaciones de primer nivel, aunque no logró sostener el ritmo en la segunda mitad del recorrido. Finalmente disputó la final B donde terminó sexto (último), cerrando su participación en el 12º puesto general.

Por su parte, el doble par masculino senior, integrado por Bruno Cetraro y Felipe Klüver, también alcanzó las semifinales. La tripulación realizó una final B muy sólida hasta los últimos metros que tuvo un cierre impresionante donde entraron los cinco botes a un segundo de primero, Chequia.

El reencuentro entre Bruno Cetraro y Felipe Kluver

Bruno Cetraro y Felipe Kluver

Antes de competir en Lucerna, los uruguayos fueron a la Holland Beker en Países Bajos, una tradicional regata que se realiza anualmente con la participación de botes de primera línea de Europa.

Ahí Trigo probó un doble par peso abierto con Cetraro y Kluver quienes se hicieron de la medalla de oro y volvieron a remar juntos luego de separar sus caminos tras los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 donde fueron diploma olímpico.

El buen nivel del cuatro remos largos sin timonel

Durante la gira europea el cuatro remos largos sin timonel mostró momentos de muy buen nivel, confirmando que puede competir con embarcaciones de jerarquía internacional, aunque quedó claro que es un bote en desarrollo.

En la Holland Beker, conformado por Martín Zócalo, Eric Seawright, Luciano García y Marcos Sarraute fueron segundos en dos regatas ante los botes de Países Bajos y Australia.

Cabe recordar que a fines de mayo, los uruguayos participaron de la Copa del Mundo de Sevilla.

Ahí Bruno Cetraro clasificó a final B del single abierto, pero no la disputó.

Leandro Rodas y Luciano García fueron quintos en la final B del dos remos largos sin timonel.

Felipe Kluver, Martín Zócalo, Martín González y Marcos Sarraute fueron cuartos en la final B del cuádruple par abierto.

Nicole Yarzón también había sido quinta en la final del single peso ligero, mientras que Romina Cetraro terminó cuarta en la final B del mismo bote.

Finalizada esta etapa internacional, el plantel tendrá unos días de recuperación antes de retomar la preparación con vistas al gran objetivo de la temporada: los Juegos Odesur Santa Fe 2026 que se desarrollarán del 12 al 26 de setiembre.

En agosto, los singles harán una puesta a punto en el Mundial de Países Bajos.

Durante julio se realizarán evaluaciones físicas, entre ellas un test de 2.000 metros en ergómetro, y a partir del 1º de agosto comenzará una nueva concentración del equipo nacional, donde continuarán las pruebas de embarcaciones y la definición de las tripulaciones que representarán a Uruguay en el principal compromiso del año.