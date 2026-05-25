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Comenzó la venta de entradas para la pelea de Gastón Tonga Reyno en el Antel Arena en una velada de Bare Knuckle Fighting Championship

La velada tendrá varios combates con la pelea estelar de Tonga Reyno, quien por primera vez será local en Montevideo

25 de mayo de 2026 10:02 hs
Gastón Tonga Reyno en el Antel Arena

Gastón "Tonga" Reyno en el Antel Arena

Joaquín Ormando

La primera pelea del uruguayo Gastón “Tonga” Reyno en Montevideo, el próximo sábado 25 de julio en el Antel Arena, con una velada de Bare Knuckle Fighting Championship, ya tiene entradas a la venta.

El pasado sábado 23 a las 15:00 comenzó la preventa por 96 horas y luego se abrirá al público en general.

El evento, que tendrá varios combates con la pelea estelar de Tonga Reyno, comenzará a las 20:00 horas, con apertura de puertas a las 18:30

Las entradas van desde $ 1.200 a $ 8.900 y se venden a través de Tickantel. Dadas las condiciones generales del espectáculo, los menores de 15 años deberán ingresar acompañados de un mayor responsable. Hasta 5 años inclusive ingresan gratis.

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El próximo 25 de julio, Montevideo será escenario de un evento histórico para los deportes de combate en Sudamérica: la llegada de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) a Uruguay.

La BKFC, considerada la organización de boxeo a puño limpio número uno del mundo, se ha transformado en uno de los fenómenos de mayor crecimiento en la industria global del combate, con gran expansión internacional y millones de fanáticos siguiendo sus eventos alrededor del planeta.

El próximo 25 de julio la cartelera de peleas tendrá como gran protagonista el regreso de Gastón “Tonga” Reyno a Uruguay, en lo que representa el desafío más importante de su carrera.

Gastón "Tonga" Reyno, luchador

Luego de construir gran parte de su camino profesional en el exterior y convertirse en una de las voces latinas más reconocidas de los deportes de combate, Reyno volverá a pelear ante su gente en Montevideo, encabezando una noche que marcará un antes y un después para el deporte uruguayo.

Pelear en el Antel Arena no solo simboliza un sueño personal para Tonga, sino también la oportunidad de representar al país en un escenario internacional y abrir las puertas para que nuevas generaciones de peleadores sudamericanos puedan llegar a la élite mundial del Bare Knuckle.

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