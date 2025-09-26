Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / FÚTBOL AMERICANO

El mítico Estadio Maracaná recibirá un partido de la NFL en 2026

El acuerdo entre la NFL, la competición más poderosa de Estados Unidos, y las autoridades de Río contempla la celebración de tres partidos de fase regular durante los próximos cinco años

26 de septiembre 2025 - 18:09hs
El Estadio Maracaná
El Estadio Maracaná Sebastián Amaya

La liga de football americano (NFL) anunció este viernes que celebrará un partido de la temporada regular de 2026 en el icónico estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El acuerdo entre la competición deportiva más poderosa de Estados Unidos y las autoridades de Rio contempla la celebración de tres partidos de fase regular durante los próximos cinco años en la ciudad carioca.

La NFL, que se ha lanzado a una expansión internacional, ya ha celebrado dos juegos en Sao Paulo.

El último de ellos ocurrió el pasado 5 de septiembre entre los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce y Los Angeles Chargers, frente a 47.627 aficionados.

el triunfo de nacional, la soledad politica de penarol y el nuevo mapa de la auf tras aprobar los pliegos de la licitacion de los derechos de tv del futbol uruguayo
FÚTBOL URUGUAYO

El triunfo de Nacional, la soledad política de Peñarol y el nuevo mapa de la AUF tras aprobar los pliegos de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

mira los pliegos del llamado a licitacion por los derechos de tv del futbol uruguayo que la auf saca al mercado
FÚTBOL URUGUAYO

Mirá los pliegos del llamado a licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo que la AUF saca al mercado

"Construyendo sobre el éxito de los partidos en Sao Paulo, no podríamos estar más emocionados de jugar en una de las ciudades más icónicas del mundo: Rio de Janeiro", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

"Esperamos trabajar estrechamente con nuestros socios de la ciudad y el estado en Rio, junto con el histórico estadio Maracaná, para profundizar nuestros vínculos con los decenas de millones de fanáticos en Brasil y en toda América del Sur", afirmó el dirigente de la NFL, que estima tener unos 36 millones de aficionados en Brasil.

" Brasil es ahora el segundo mayor consumidor de football americano fuera de Estados Unidos, y miles de turistas y aficionados al deporte han soñado con experimentar este evento en el estadio más famoso del mundo", dijo el gobernador del estadio de Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Maracaná, el mayor estadio de Brasil, con una capacidad de cerca de 74.000 espectadores, es una de las canchas de fútbol más icónicas del mundo y hogar de los equipos Flamengo y Fluminense.

Temas:

NFL maracaná

Seguí leyendo

Las más leídas

Consejjo de Fútbol Profesional
DERECHOS DE TV

El Consejo de Fútbol Profesional de la AUF aprobó con una votación 33-13 los pliegos para licitar los derechos de TV del fútbol uruguayo

El triunfo de Nacional, la soledad política de Peñarol y el nuevo mapa de la AUF tras aprobar los pliegos de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo
FÚTBOL URUGUAYO

El triunfo de Nacional, la soledad política de Peñarol y el nuevo mapa de la AUF tras aprobar los pliegos de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe 
URUGUAYOS

El duro golpe que recibió el uruguayo Rodrigo Aguirre: mirá el impacto, cómo le quedó la cara y la foto con una broma de Brian Rodríguez

Juan Izquierdo se fue en ambulancia de la cancha
COPA LIBERTADORES

Nacional rechazó "enfáticamente" el posteo de Liga de Quito que recordó a la muerte de Juan Izquierdo: "Tocan un tema muy doloroso"; mirá el mensaje tricolor

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos