El duro comunicado de Defensor Sporting contra el arbitraje tras la semifinal con Peñarol: denunciaron "errores conceptuales" y "dualidad de criterios"

Defensor Sporting difundió un comunicado en el que manifestó su "profunda disconformidad" con el arbitraje del partido contra Peñarol por la semifinal de la Copa AUF Uruguay de este miércoles, que terminó con victoria carbonera 2-0, y en el que advirtió que estarán "muy atentos" a las próximas designaciones de árbitros.

Desde el violeta protestan un penal no cobrado contra el defensor Juan Viacava al comienzo del primer tiempo, por un agarrón de Emanuel Gularte , y entienden que el segundo gol de Peñarol debió ser anulado por offside de Matías Arezo , al no tocar la pelota pero influir en el accionar del golero Kevin Dawson al intentarlo.

Este viernes Defensor Sporting marcó su malestar con la actuación del árbitro Santiago Motta y su equipo arbitral del miércoles, que tenía en el VAR a Daniel Fedorczuk y Ernesto Hartwig.

"A los gruesos y notorios errores conceptuales y de apreciación, se suma la dualidad de criterios en determinadas jugadas y especialmente el trato diferencial con jugadores de nuestro club" , se lee en el comunicado de la institución de Parque Rodó.

Desde el club afirmaron que quedarán "muy atentos a las designaciones que se realizarán en los partidos definitorios del Campeonato Uruguayo", así como al "desempeño de los equipos arbitrales en los próximos partidos" que disputarán, entre los que están los enfrentamientos con Peñarol y Nacional en la penúltima y la última fecha del Torneo Clausura.

Por último, la institución señaló que "en momentos de importantes cambios que se están dando en el futbol uruguayo, se impone un verdadero y profundo cambio en todo lo que hace al arbitraje", que entienden debe apuntar a "la equidad, transparencia y al trato igualitario para todos los clubes que integran la Asociación Uruguaya de Futbol".