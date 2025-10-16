Dólar
Kevin Dawson dijo que si Arezo "no estaba en offside" agarraba "parado" la pelota del 2-0 de Peñarol contra Defensor Sporting

"Me cambia el toque que pueda hacer Arezo, me puede descolocar la pelota o puede recepcionarla", dijo el golero de Defensor Sporting

16 de octubre 2025 - 12:27hs
Kevin Dawson en la derrota de Defensor Sporting contra Peñarol por Copa AUF Uruguay

El golero Kevin Dawson aseguró que Matías Arezo influyó en el 2-0 de Peñarol contra Defensor Sporting, por las semifinales de la Copa AUF Uruguay, por lo que entiende que el tanto debió ser anulado por offside.

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, el golero violeta fue consultado sobre la jugada del 2-0 carbonero, anotado por Maximiliano Silvera tras un rebote corto que dejó el propio Dawson, y que está en el ojo de la polémica por un posible offside de Arezo al intentar tocar la pelota.

"El gesto mío cambia totalmente con Arezo, con como quiere tocarla, sino esa pelota picaba y la agarraba parado yo", dijo Dawson esta mañana.

El exarquero de Peñarol dijo que intentó explicarle esto al primer asistente, Matías Rodríguez, pero este le respondió: "Arezo está en offside pero está muy lejos tuyo".

Las tres copas AUF Uruguay de Defensor Sporting
REPASO HISTÓRICO

El fin de una dinastía: Defensor Sporting perdió su primer partido por Copa AUF Uruguay y por primera vez no será campeón, tres copas después

Santiago Motta le saca la segunda amarilla a Diego Abreu
ARBITRAJE

Las polémicas del Peñarol vs Defensor Sporting por Copa AUF Uruguay: un posible penal, una roja muy reclamada y un posible gol en offside

G3WMhT5WoAATL6S

"Yo le quería hacer entender que si Arezo no estaba en offside la agarraba parado. Me cambia el toque que pueda hacer Arezo, me puede descolocar la pelota o puede recepcionarla y (tengo que) achicar, por eso no me queda otra que dar un rebote corto como salió hacia el costado", relató.

Para Dawson, si el delantero de Peñarol no hubiese comenzado la jugada en offside "iba a estar más lejos y la reacción" iba a ser "distinta". El golero violeta recordó que cuando sus compañeros le dijeron que su rival estaba "recontra metido" pensó que lo iban a anular, pero luego el árbitro Santiago Motta les comentó que en el VAR (encabezado por Daniel Fedorczuk y Ernesto Hartwig) "estaban trazando la línea de Silvera".

Aunque no quiso calificar el arbitraje de Motta, más allá de que criticó la amonestación que recibió por protestar cuando fue a sacar de otra protesta a Guillermo de los Santos, Dawson también se refirió a otras polémicas arbitrales del partido.

El golero reconoció que el delantero violeta Diego Abreu "se tendría que haber ido antes". Respecto al posible penal de Juan Viacava, remarcó que ha visto "que cobran por mucho menos penal", y rememoró que les han "anulado goles por muchísimo menos", como el de Anderson Duarte contra Peñarol en el Torneo Intermedio 2024.

