Así quedó el palmarés histórico del Torneo de las Seis Naciones tras el nuevo título de Francia

2022: Francia (Grand Slam)

2021: Gales

2020: Inglaterra

2019: Gales (Grand Slam)

2018: Irlanda (Grand Slam)

2017: Inglaterra

2016: Inglaterra (Grand Slam)

Inglaterra: 39, de ellos 13 Grand Slam

Gales: 39, de ellos 12 Grand Slam

Francia: 27, de ellos 10 Grand Slam

Irlanda: 24, de ellos 4 Grand Slam

Escocia: 22, de ellos 3 Grand Slam

Italia: ningún título

1954, 1955, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1968 (Grand Slam), 1970, 1973, 1977 (Grand Slam), 1981 (Grand Slam), 1983, 1986, 1987 (Grand Slam), 1988, 1989, 1993, 1997 (Grand Slam), 1998 (Grand Slam), 2002 (Grand Slam), 2004 (Grand Slam), 2006, 2007, 2010 (Grand Slam), 2022 (Grand Slam), 2025.

France's wing Damian Penaud (C) holds the trophy while France's players celebrate winning the Six Nations international rugby union tournament at the end of their match against Scotland, at Stade de France in Saint-Denis, Paris' suburb, on March 15, 2025.

Festejo de Francia

Foto: AFP