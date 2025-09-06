Dólar
/ Rugby / Rugby

Rugby: A qué hora juegan Los Teros vs Chile y donde verlo en vivo en TV y streaming

La selección uruguaya de rugby se juega su pasaje al Mundial ante Los Cóndores

6 de septiembre 2025 - 14:14hs
Los Teros van ante Chile buscando clasificar al Mundial

Los Teros van ante Chile buscando clasificar al Mundial

Los Teros salen este sábado a la cancha ante Chile con la chance de lograr su cuarta clasificación seguida, y la sexta de su historia.

La selección uruguaya de rugby llega en buena posición para conseguir el gran objetivo en el partido de este sábado, que va desde la hora 15.30 en el Estadio Charrúa. Para eso deben ganar, empatar o perder por hasta 11 puntos, luego de la victoria 28-16 obtenida en Santiago en el partido de ida, hace una semana (si Chile gana por 12 puntos van a alargue). Es una ventaja importante, y que Los Teros perdieran por 13 puntos sería impactante. Pero al mismo tiempo, esa diferencia es suficientemente corta como para no estar al alcance de una sorpresa.

A qué hora juegan Uruguay vs Chile y dónde verlo en vivo

El partido se jugará a las 15:30 en el Estadio Charrúa, y podrá verse por TV cable a través de ESPN y por streaming a través de Disney+ Premium.

Precios de las entradas

Palco Oficial: 2.000 pesos

Tribuna Preferencial Uruguay / Chile: 1.000 pesos

Tribuna Bolivia: 600 pesos

Cabeceras Norte y Sur: 400 pesos

Menores de hasta 5 años ingresan gratis, con 6 años cumplidos deben abonar entrada

