Rugby: A qué hora juegan Los Teros vs Chile y donde verlo en vivo en TV y streaming

La selección uruguaya de rugby llega en buena posición para conseguir el gran objetivo en el partido de este sábado, que va desde la hora 15.30 en el Estadio Charrúa. Para eso deben ganar, empatar o perder por hasta 11 puntos, luego de la victoria 28-16 obtenida en Santiago en el partido de ida, hace una semana (si Chile gana por 12 puntos van a alargue). Es una ventaja importante, y que Los Teros perdieran por 13 puntos sería impactante. Pero al mismo tiempo, esa diferencia es suficientemente corta como para no estar al alcance de una sorpresa.