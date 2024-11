Brasil convocó a dos nuevos jugadores para enfrentar a la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa; mirá quiénes son

En el encuentro con Venezuela, Vanderson recibió su segunda amarilla, por lo que tendrá que cumplir una fecha de suspensión, y Arana sufrió una lesión en el tobillo incluso antes del partido por lo que no estuvo ni en el banco de suplentes.

20241030 Penarol's midfielder #08 Leonardo Fernandez and Botafogo's defender #13 Alex Telles fight for the ball during the Copa Libertadores semi-final second leg football match between Uruguay's Peñarol and Brazil's Botafogo at the Centenario stadium in

Leonardo Fernández y Alex Telles

Foto: Eitan Abramovich / AFP