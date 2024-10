Cuándo hablará Marcelo Bielsa sobre el conflicto que planteó Luis Suárez y la interna de la selección de Uruguay

Luis Suárez vs Marcelo Bielsa: hay algo que no encaja en esta fractura expuesta en la selección de Uruguay

Federico Valverde manifestó que "hay cosas que sí son verdad", pero "lo mejor es hablarlo entre el equipo".

A raíz de todo esto en la interna de la selección se generaron dos reuniones los días martes y miércoles que se celebraron en el Complejo de la AUF con el entrenador, cinco jugadores, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y el director de selecciones, Jorge Giordano, como fue consignado por Referí.

Los jugadores que participaron de las dos reuniones fueron Giménez, Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nandez y Nicolás De la Cruz

En el encuentro hubo intercambio entre ambas partes con el fin de limar asperezas y mejorar el relacionamiento y la convivencia en el Complejo Celeste y en las concentraciones.

Según supo Referí en base a fuentes de la selección uruguaya que confirmaron el encuentro del DT y los futbolistas, la reunión fue considerada como “muy bien” para el grupo.

Además, señalaron el miércoles que se iba “normalizando” la situación tras las declaraciones.

¿Cuándo habla Marcelo Bielsa tras las expresiones de Luis Suárez en la selección de Uruguay?

Ahora bien, Bielsa no se refirió al tema hasta el momento y existe singular expectativa acerca de cómo abordará esta delicada situación en el próximo encuentro con los periodistas que ocurrirá este viernes después del partido que Uruguay jugará ante Perú en Lima.

El encuentro comenzará a la hora 22.30 de Uruguay (20.30 de Perú) y finalizará a la hora 0.30 de Uruguay. En los siguientes 30 minutos, después de finalizado el encuentro, Bielsa responderá a los periodistas.

Esto forma parte del protocolo en el que luego de los encuentros del clasificatorio mundialista, los entrenadores comparecen en conferencia de prensa.

Allí, el entrenador argentino deberá responder preguntas y el tema que acaparó la atención en los últimos días, las denuncias que hizo Suárez sobre su gestión y cómo afronta esta situación, será parte del temario más importante.

Por contrato con la AUF, Bielsa brinda una conferencia de prensa previo a cada fecha FIFA y además atiende a los medios, en el mismo formato, después de los partidos.

En setiembre, previo a esta doble fecha de Eliminatorias, Bielsa abordó diversos temas durante una conferencia de prensa que se realizó en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario y cuando fue consultado sobre Luis Suárez elogió el tiempo que trabajaron juntos y contó algunas historias y referencias que ensalzaron la gestión del goleador en este proceso del entrenador argentino.

También se refirió a los rumores sobre malos relacionamientos.

En ese momento respondió: "Me extraña un poquito la pregunta. Es normal (el relacionamiento). Las resoluciones de las dificultades, siempre han sido satisfactorias".

Entonces le preguntaron puntualmente por las situaciones del sobrepeso de Luciano Rodríguez y la denuncia de que Canobbio fue alcanzapelotas, a lo que respondió:

“La mejor respuesta es la que le dé el jugador porque evita la mía, por eso me inhibe comentarlo”, comenzó diciendo Bielsa, quien sin hacer pausas continúo con su respuesta: “En relación al peso de un jugador siempre le doy muchísima importancia al tema. Y le voy a explicar por qué. Cuando un jugador está en su mejor peso hay deducciones que son muy importantes. El jugador que está en peso está entrenado, sino no logra estar en peso. Si está entrenado y en peso es un buen profesional. El jugador que está en peso tiene poca necesidad de resolver problemas de ansiedad. Quiere decir que, además, está tranquilo. Si está en peso, está entusiasmado, porque quien le reclama un peso ideal está respondiendo a la propuesta de llegar a su peso ideal. Aquí la pregunta inevitable es, ¿cuál es el peso ideal de un jugador? Desde mi opinión es el peso con el que un jugador ha transcurrido un período de tiempo suficientemente prolongado con actuaciones satisfactorias. Cuando quiere saber el peso ideal de un jugador, en mi caso, tengo una planilla en la que veo rendimiento físico, futbolístico y peso del jugador. Entonces, si veo que el jugador tiene buen nivel, en un período largo de tiempo, eso es un mes, veo ese peso y concluyo que en este período de tiempo vos jugaste muy bien y tu peso fue tal. Entonces, le planteo al jugador, ¿vos considerás que ese es tu peso ideal? Porque después hay otros tipo de valoraciones. Cuando el jugador juega bien es porque está entrenado y sobrado de la energía que exige el cuerpo. Lo que le dije a Luciano fue que tuvo el peso ideal, que lo verifiqué cuando conviví con él en el Preolímpico y tenía un peso diferente al actual. Y esto es importante, y así se lo transmití: tengo una idea sobre tu peso ideal vinculado con el Preolímpico, pero cualquier diferencia que haya entre tu opinión y la mía, la importante es la tuya; entre cualquier diferencia que haya entre la opinión de tu club y la mía, la importante es la de tu club. Yo no quiero superponerme a tus sensaciones y a quienes te pagan y te ven todos los días. Si vos tenés dudas, le dije, primero hacé lo que a vos te parezca y segundo lo que te indiquen en tu club. Si por allí lo que te comento te puede ayudar, te lo comento. Entonces le dije, cuando te vi jugar al mejor nivel te vi en este peso. No te preocupes por obedecerme a mí, no me debés obediencia. Si jugás bien, desde mi humilde opinión te convoco. Y si yo no te hiciera este comentario no te estaría ayudaron".

Sobre la información que se brindó acerca de que Canobbio fue utilizado por el entrenador como alcanzapelota en una práctica, Bielsa respondió: "¿Canobbio alcanzapelota? ¡Imagínese! Eso es una ofensa tan grande. Le sugiero que no me crea a mi. Pregúntele a él (a Canobbio) si ofició de alcanzapelota. O a cualquier jugador. O a cualquier convocado, si en algún momento ofició de alcanzapelota. No sé cómo una afirmación tan despectiva para todos, se basa en un trascendido. Porque no me está diciendo que tal persona dijo que vio que hice tal cosa".

Esto dijo Bielsa sobre Suárez en setiembre, antes de las expresiones del Pistolero

En la conferencia de prensa del 25 de setiembre, así se refirió Bielsa a Suárez: "Mi contacto con Luis Suárez fue muy, muy enriquecedor. Hay gestos que en un entrenamiento se ven 50 veces. Para ver 50 veces un gesto, se necesitan 20 partidos. Yo lo veía a Luis Suárez, dirigía a Batistuta, a Crespo, a Aduriz que es extraordinario. Lo vi a Suárez de cerca y le pregunté intencionadamente si él pateaba al arco. Y él me dijo: "no, yo no pateo al arco. Yo pateo a un lugar del arco'. Y esa respuesta tiene un sabor especial para quienes nos gusta el fútbol. Otra cosa que intuía pero la vi en él, es que va viendo todos los pases que tiene la circulación de un ataque, las secuencias. A cada pase, él le ofrecía un movimiento que indicaba qué tipo de habilitación quería. Esto son cosas que las comento, que son difíciles de entender. Los grandes centroatacantes, siempre dicen dónde quieren que vaya la pelota, nunca van a donde la pelota fue después que partió. Los buenos de verdad, te dicen 'tirámela aquí', los comunes van a donde está la pelota y si hacen eso, siempre llegan tarde. En la Copa América me di el gusto de aprender de él. Como aprendí de Batistuta, de Crespo, de Aduriz. ¿Vio cómo se enoja Luis? No se enoja con el compañero, se enoja con la pelota que él quiere que llegue a determinado lugar que la está esperando".

Y prosiguió hablando de Luis Suárez y su periplo en la celeste.

"No tengo ni la confianza de decirle 'Luis'. Su paso desde que yo lo dirigí, fue impecable. Un caballero, un tipo muy generoso que demostró que no pensaba en él, sino en Uruguay. Me llamó por teléfono después de la Copa América y que iba a seguir hasta diciembre, pero que si yo prefería, él podía despedirse anticipadamente de estos seis partidos y no consumir espacios en una convocatoria que yo pudiera dedicarle a jugadores para el futuro. Yo le dije que lo vi en el período entre la Copa América y el partido ante Paraguay y su rendimiento siempre fue alto, de bueno a muy bueno, siempre de al menos 7 puntos, algo muy difícil. 'Mire, viene de protagonizar una Copa América que jugó muy poco y terminó siendo decisivo, aparte de ser un apoyo para todos los jugadores, inclusive para mí también. Es bueno tener a alguien que actúa de forma tan desinteresada. Usted está en su plenitud física y va a estar convocado en la próxima fecha FIFA, va a ser muy útil'". comentó el DT celeste.

Y continuó: "Pero hay algo que para mí es muy importante: cuando una persona le da tanto al fútbol de un país, es importante también que no tratara de que fuera tercera opción, como pasó en la Copa América. A un jugador se le respeta diciéndole 'sos convocado porque lo merecés y porque estás en condiciones de disputar el espacio en el que actuás'. Ningún jugador quiere que le garanticen nada si no juega. 'Quiero pertenecer, si no soy necesario o útil, no. No quiero estar por mis antecedentes', me comentó. Siempre le dije con muchísimo respeto todo lo que pensaba y él a mí, también. Una relación muy fácil de llevar adelante. Es más. Le dije 'entiendo su opción de llegar a diciembre, me alegro, pero está en condiciones de cambiar de opinión cuando le parezca, porque siento que estoy en condiciones de no pedirle nada. Nunca voy a influir para que haga algo diferente a lo que crea que es lo mejor'. Me hubiera parecido incorrecto de mi parte, pedirle algo de mi parte porque es alguien a que había que darle y no pedirle. En su caso, hay que aceptar lo que un jugador como él decida".