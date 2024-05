Darwin Núñez habló sobre ganar la Copa América, su temporada en Liverpool y la salida de Jurgen Klopp

“¿Por qué no? Tenemos buenos jugadores y somos muchos jóvenes que estamos en grandes clubes. Hay una ilusión tremenda para esa copa. Uruguay está para grandes cosas. Ya demostramos contra Brasil y Argentina, y contra los otros equipos. Hay que ir paso a paso. El primer objetivo es pasar la fase de grupos. Haremos lo mejor posible para tratar de ganar la copa”, sentenció.

La opinión de Darwin Núñez sobre Marcelo Bielsa

El jugador de Liverpool también elogió a Marcelo Bielsa como entrenador.

“Siempre está ahí para ayudarnos. He hablado un par de veces con él. Me ha ayudado, más que nada en el área, porque soy delantero. Me habló de los movimientos que tengo que hacer cuando van a tirar un centro o cuando un compañero tiene la pelota cerca del área. Me enseñó a moverme cuando no hay mucho espacio”, dijo Núñez.

También habló de la posibilidad certera de que Luis Suárez integre el grupo final que concurrirá a la Copa América, sobre todo, luego de la lesión en el tendón de Aquiles que se confirmó este sábado del delantero Federico Viñas.

“(Suárez) Es mi ídolo, siempre lo digo y no me voy a cansar de hacerlo. Es un tipazo que jode mucho con los más jóvenes. Siempre está para ayudarnos, con su granito de arena. Tiene mucha experiencia en la selección y, para ayudarnos, siempre nos viene bien. Me dejaría muy contento si va a la Copa América”.

Darwin Núñez habló de su temporada en Liverpool

El jugador de Liverpool, habló también de lo que fue su temporada en los reds.

“Fue de altos y bajos. Personalmente, había arrancado bien. Lo que digo siempre: el delantero tiene que tener un poco de suerte. No he concretado el hecho de terminar bien las jugadas. Para mí, fue muy triste terminar la temporada así”.

Acerca de la salida de Jurgen Klopp, Darwin también habló: “A todos nos chocó un poco su salida. Nadie se lo esperaba. Fue una pena. Personalmente, me hubiera gustado que se fuera en grande, ganando cosas, y no se dio así. Le deseo lo mejor del mundo”.

También se negó a hablar sobre su futuro, aunque sí sostuvo que luego de la Copa América, irá a entrenar con Liverpool en Inglaterra.