El equipo de Marcelo Bielsa para Uruguay vs Perú por Eliminatorias: la sorpresa en la zaga que ya ensayó en 2023

Todo esto ocurre en medio del tsunami que generaron las declaraciones de Luis Suárez sobre Bielsa y las reacciones de los integrantes de la selección apoyando al goleador histórico de la celeste y al entrenador, Naithan Nández, José María Giménez, Federico Valverde.

El equipo de Bielsa para enfrentar a Perú con una sorpresa en la zaga que ya ensayó

Para el partido del viernes, Bielsa no tendrá a Mathías Olivera, José María Giménez y Rodrigo Bentancur, los tres suspendidos, ni a Ronald Araujo, Matías Viña, Sebastián Cáceres y Federico Viñas, lesionados.

Recupera a Nández y a Valverde, que no jugaron ante Venezuela por estar suspendidos por dos amarillas, y a Darwin Núñez, luego que el TAS lo habilitara provisionalmente a la espera del fallo a la apelación que realizó la AUF tras una sanción de Conmebol.

Con los regresos que suma Bielsa, el entrenador comienza a dar forma al equipo y las principales variantes estarán en la defensa, por las ausencias que tiene.

Bielsa ya ensayó para las eventualidades que le plantea el partido del viernes en Lima, sin ninguna de las cuatro primeras opciones para la zaga.

Si se decide por mantener línea de cuatro:

El arco será de Sergio Rochet.

El lateral derecho, Naithan Nández.

1687308728494.webp Jugadores de Uruguay ante Cuba Leo Carreño

Para la defensa tiene tres jugadores: José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño.

¿Por qué no es tan descabellado que Rodríguez juegue como zaguero derecho? El Pumita Rodríguez ya actuó como en esa función con Bielsa en el segundo partido amistoso de la era del argentino, el 20 de junio de 2023.

En aquel partido ante Cuba, que la celeste ganó 2-0 en el Estadio Centenario, el entrenador formó la línea final con Rodríguez de lateral derecho, y una zaga integrada por Bruno Méndez y Mauricio Lemos.

Lemos se lesionó a los 40 minutos y, lejos de colocar a otro zaguero desde el banco (tenía a Sebastián Boselli, Facundo González y Mouriño), mandó al campo a Guillermo Varela como lateral derecho y pasó a Rodríguez como zaguero derecho.

Esta fue la explicación que Bielsa dio luego del partido: "Ante la lesión de Lemos y con el deseo de conservar minutos para jugadores que fueron convocados aparte de los jugadores que vinieron del Mundial (sub 20), me pareció que formar la línea defensiva con Varela, Rodríguez, Méndez y Piquerez no era descabellado. Me gustó la actuación de Rodríguez, creo que estuvo explosivo, seguro, decente defensivamente. No digo que sea su posición y admito lo que usted me señala, pero se presentaron esas necesidades y las resolví del modo que usted vio, que a lo mejor no fue lo ideal”.

El lateral izquierdo será Marcelo Saracchi.

1691003049820.webp Marcelo Saracchi, el nuevo refuerzo de Boca

El mediocampo, Federico Valverde, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz o Giorgian de Arrascaeta.

El ataque, Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Con línea de cuatro en la defensa esta es una posible oncena de Uruguay para el viernes: Rochet; Nández, José Luis Rodríguez (o Mouriño), Bueno, Saracchi; Valverde, Ugarte, de la Cruz o De Arrascaeta; Pellistri, Darwin Núñez y Araújo.

En caso de decida recurrir a una reforzada con tres defensas, entonces también Bielsa ya tiene ensayos con aciertos y errores, cuando hundió a Ugarte entre los zagueros.

Esto ocurrió en el segundo tiempo del partido contra Brasil, por las Eliminatorias en el Estadio Centenario (la selección ganó 2-0), y en el descalabro del primer tiempo frente a Colombia, en la eliminación en semifinales de la Copa América.

Contra Brasil, el ahora volante de Manchester United realizó un gran trabajo defensivo cuando en el segundo tiempo retrocedió en el campo y apareció brindando un gran complemento defensivo entre Ronald Araujo y Sebastián Cáceres, en una función similar a la del líbero.

Ante Colombia, Bielsa lo utilizó para reforzar la defensa y la selección pasó mal cuando lo colocó a Ugarte.

El plantel de Uruguay con el que entrena Marcelo Bielsa

Estos son los 29 jugadores que tiene el argentino en el Complejo de la AUF:

La nómina está compuesta por tres goleros: Sergio Rochet de Inter de Porto Alegre, Santiago Mele de Junior de Barranquilla y Franco Israel de Sporting Lisboa.

Los defensores son José María Giménez de Atlético de Madrid, Santiago Bueno de Wolverhampton, Santiago Mouriño de Deportivo Alavés (zagueros), Mathías Olivera de Napoli (zaguero o lateral), Nahitan Nández de Al-Qadisiyah, Guillermo Varela de Flamengo, José Luis Rodríguez de Vasco da Gama (laterales derechos) y Marcelo Saracchi de Boca Juniors (lateral izquierdo).

Los volantes son Manuel Ugarte de Manchester United, Emiliano Martínez de Midtjylland, Nicolás Fonseca de River Plate, Facundo Bernal de Fluminense, Marco Oroná de Universidad de Chile, Lucas Sanabria de Nacional, Federico Valverde de Real Madrid, Nicolás De La Cruz de Flamengo, Giorgian De Arrascaeta de Flamengo y Facundo Torres de Orlando City.

Los delanteros son Darwin Núñez de Liverpool, Facundo Pellistri de Panathinaikos, Maximiliano Araújo de Sporting Lisboa, Luciano Rodríguez de Bahía, Cristian Olivera de Los Angeles FC, Joaquín Lavega de River Plate y Matías Abaldo de Gimnasia y Esgrima La Plata, y Pablo Suárez de Wanderers.