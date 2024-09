El futbolista que amargó a la selección de Uruguay en más de una ocasión y que tendrá su serie en Netflix

Y en la pasada Copa América de Estados Unidos, en el que fue figura, James puso la asistencia para el gol de Jefferson Lerma ante el equipo de Marcelo Bielsa que perdió por 1-0 y quedó por el camino en la semifinal.

En su historial el 10 cafetero tiene saldo positivo ante Uruguay.

En las Eliminatorias 2014 sumó una victoria con dos asistencias de local y una derrota en el Centenario.

Luego, en el Mundial de Brasil se quedó con el triunfo y sus dos goles.

En las Eliminatorias para 2022 tuvo una derrota de local ante Uruguay por 3-0 y en las actuales Eliminatorias registró un empate 2-2 con un gol y una asistencia el pasado 12 de octubre.

James pasó a tener saldo positivo de victorias ante la celeste en la reciente Copa América de Estados Unidos. En total tiene tres triunfos, dos derrotas y un empate en su historial.

"Con una mirada íntima y reveladora, la docuserie navegará por detalles inéditos de su vida y su carrera profesional: desde aquellos acontecidos durante su paso por equipos icónicos como el Real Madrid y Bayern Munich, pasando por su experiencia en la reciente Copa América 2024 y el camino aún por recorrer en las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de 2026", detalló Netflix en un comunicado.

La serie ya está en producción y estará dirigida por el cineasta colombiano Simón Brand.

Junto al anuncio, la plataforma publicó un primer trailer en el que se escuchan algunas de las mejores jugadas del centrocampista colombiano narradas en diferentes idiomas mientras firma un balón de fútbol.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: José María Giménez of Uruguay and during the CONMEBOL Copa América 2024 semifinal match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium on July 10, 2024 in Charlotte, North Carolina. Grant Halverson/Getty Image

Por el momento no se conocen más detalles de la serie, ni Netflix ha confirmado cuando se estrenará en su plataforma la crónica del histórico capitán de la Selección Colombia.

El documental de James se suma a otros títulos como 'LALIGA: Más allá del gol' y otras historias biográficas de íconos del fútbol como 'Beckham', 'Ángel Di María: romper la pared', 'Neymar: el caos perfecto', 'Higuita: el camino del escorpión'.

El colombiano acaba de firmar con el Rayo Vallecano español para su incorporación a la plantilla rayista y su regreso a la Liga española, en la que ya fue jugador del Real Madrid entre los años 2014 y 2017.

James Rodríguez nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta (Colombia) y debutó en el club colombiano Envigado en mano de 2006, del que pasó al Banfield argentino en 2008, en el que se convirtió en el jugador extranjero más joven en debutar y marcar un gol en la primera división argentina con 17 años.

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez poses with the trophy for best player of the tournament at the end of the Conmebol 2024 Copa America tournament final football match between Argentina and Colombia at the Hard Rock Stadium, in Miami, Florida on Ju

James Rodríguez recibió el premio al Mejor Jugador de la Copa América 2024

FOTO: AFP