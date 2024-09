El mensaje de Facundo Torres tras ingresar y ser sustituido por Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay ante Venezuela

"Me dio mucha tristeza que tuviera que retirar del campo a Facundo Torres que había ingresado", confesó.

"Entendí que si no robustecía aún más la recuperación de la pelota, nos iba a costar mantener el arco en cero. Para mí Facundo entró manejando bien la pelota, pero el partido todavía no se había volcado a favor de Venezuela. En los últimos minutos, a Facundo decidí quitarlo porque él propone un juego que el equipo no estaba en condiciones de acompañar. Por eso incluí a un tercer volante de perfil defensivo y a un lateral izquierdo como wing izquierdo, para tratar que no nos convirtieran. Reitero, a veces me da mucha tristeza tomar decisiones que afecten a un jugador en particular, especialmente un chico como Facundo que es pura nobleza, amor por el fútbol y por Uruguay, pero creí que era necesario hacerlo", comentó el DT.

"Dediqué tiempo a explicar el cambio de Facundo porque hay veces que los jugadores, que son los que públicamente enfrentan la evaluación de la gente, no son responsables de errores que cometemos los entrenadores. Hice ingresar a Facundo pensando que el escenario del partido le daba un rol que nuestro equipo necesitaba y que era posible que él desarrolle y me di cuenta que no, que había leído mal esa circunstancia, que necesitábamos un bloque que nos hiciera más sólidos defensivamente como había pasado en el primer tiempo. Por eso me da tristeza que un jugador tenga que asumir los errores por una decisión mía", concluyó Bielsa.

El mensaje de Facundo Torres

Este jueves Facundo Torres se manifestó en sus redes sociales y dio a entender que la selección de Uruguay está por encima de todo.

“Siempre por y para la Selección”, señaló.