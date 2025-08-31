Empezaron a llegar los jugadores al complejo celeste: la sorpresa del medio local ya se sumó a los entrenamientos de Marcelo Bielsa

Con la última doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, varios jugadores se encuentran arribando al país para ponerse a las órdenes del argentino Marcelo Bielsa, quien busca confirmar la clasificación de Uruguay para el cortejo mundialista.

Desde la cuenta de X de la celeste, saludaron hasta el momento la llegada de hasta cinco jugadores. Además, publicaron un video con todos los arribos al complejo de este domingo .

El primero en llegar y ser saludado por la cuenta oficial de la selección uruguaya fue el golero de Monterrey, Santiago Mele .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962124013687165057&partner=&hide_thread=false Llegó el primero pic.twitter.com/dsgGsCDGFn — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 31, 2025

Tras Mele, destacaron la llegada del "nuevo", el lateral derecho de Liverpool Kevin Amaro. "Se ganó la convocatoria", escribieron.

El defensor de 21 años lleva 27 partidos con la camiseta negrazul en este 2025, donde marcó un gol y dio tres asistencias. Amaro es una de las sorpresas dentro de los citados por Bielsa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962132693853843543&partner=&hide_thread=false Kevin Amaro, el nuevo. Se ganó la convocatoria pic.twitter.com/xjY6ScbFnm — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 31, 2025

El siguiente en llegar al complejo celeste fue el reciente fichaje del Al-Hilal de Arabia Saudita, Darwin Núñez.

"Al Darwin le damos la bienvenida en este nublado domingo", expresaron desde la cuenta oficial de la selección.

Más temprano, el nueve habló con la prensa, se refirió a su llegada al Arabia Saudita y explicó que la decisión fue para contar con "más minutos" de cara al Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962145579087151537&partner=&hide_thread=false Al Darwin le damos la bienvenida en este nublado domingo pic.twitter.com/CPWHYknE6j — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 31, 2025

Después del ex Liverpool "cayó" el mediocampista y lateral izquierdo del Atlético de San Luis de México, Juan Manuel Sanabria.

"Cayó Juan Manuel Sanabria, lleno de elogios de Marcelo Bielsa", escribieron en referencia a las declaraciones del entrenador en conferencia de prensa, donde destacó que el ex Nacional y Atlético de Madrid es un jugador "lleno de condiciones" a todos los niveles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962150785870958890&partner=&hide_thread=false Cayó Juan Manuel Sanabria, lleno de elogios de Marcelo Bielsa pic.twitter.com/RL7BXlZfqy — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 31, 2025

Para cerrar las "llegadas" de este domingo, la selección saludó el arribo del extremo por derecha del RB Bragantino, Ignacio Laquintana.

El ex Peñarol ya había sido reservado en ocasiones anterior, sin embargo, todavía no ha tenido su debut oficial con la selección mayor.