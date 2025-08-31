Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN

Empezaron a llegar los jugadores al complejo celeste: la sorpresa del medio local ya se sumó a los entrenamientos de Marcelo Bielsa

Varios jugadores ya están en las instalaciones de la selección para prepararse para la próxima doble fecha de Eliminatorias

31 de agosto 2025 - 14:14hs
Jugadores de la selección llegaron al complejo

Jugadores de la selección llegaron al complejo

Con la última doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, varios jugadores se encuentran arribando al país para ponerse a las órdenes del argentino Marcelo Bielsa, quien busca confirmar la clasificación de Uruguay para el cortejo mundialista.

Desde la cuenta de X de la celeste, saludaron hasta el momento la llegada de hasta cinco jugadores. Además, publicaron un video con todos los arribos al complejo de este domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962191885109199119&partner=&hide_thread=false

El primero en llegar y ser saludado por la cuenta oficial de la selección uruguaya fue el golero de Monterrey, Santiago Mele.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina  
ELIMINATORIAS

Lionel Scaloni confirmó la lista de la selección argentina para las Eliminatorias: mirá las sorpresas y las bajas

Jugadores de Uruguay celebran al finalizar un partido de la FIBA AmeriCup 2025 entre Uruguay y Bahamas, en Managua (Nicaragua)
URUGUAYOS

El aguante de Lucas Torreira a la selección uruguaya de básquetbol tras su actuación en la AmeriCup; mirá el mensaje del jugador del combinado de Marcelo Bielsa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962124013687165057&partner=&hide_thread=false

Tras Mele, destacaron la llegada del "nuevo", el lateral derecho de Liverpool Kevin Amaro. "Se ganó la convocatoria", escribieron.

El defensor de 21 años lleva 27 partidos con la camiseta negrazul en este 2025, donde marcó un gol y dio tres asistencias. Amaro es una de las sorpresas dentro de los citados por Bielsa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962132693853843543&partner=&hide_thread=false

El siguiente en llegar al complejo celeste fue el reciente fichaje del Al-Hilal de Arabia Saudita, Darwin Núñez.

"Al Darwin le damos la bienvenida en este nublado domingo", expresaron desde la cuenta oficial de la selección.

Más temprano, el nueve habló con la prensa, se refirió a su llegada al Arabia Saudita y explicó que la decisión fue para contar con "más minutos" de cara al Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962145579087151537&partner=&hide_thread=false

Después del ex Liverpool "cayó" el mediocampista y lateral izquierdo del Atlético de San Luis de México, Juan Manuel Sanabria.

"Cayó Juan Manuel Sanabria, lleno de elogios de Marcelo Bielsa", escribieron en referencia a las declaraciones del entrenador en conferencia de prensa, donde destacó que el ex Nacional y Atlético de Madrid es un jugador "lleno de condiciones" a todos los niveles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962150785870958890&partner=&hide_thread=false

Para cerrar las "llegadas" de este domingo, la selección saludó el arribo del extremo por derecha del RB Bragantino, Ignacio Laquintana.

El ex Peñarol ya había sido reservado en ocasiones anterior, sin embargo, todavía no ha tenido su debut oficial con la selección mayor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962179735225593950&partner=&hide_thread=false
Temas:

Jugadores Uruguay Marcelo Bielsa selección

Seguí leyendo

Las más leídas

El Cilindro de Avellaneda
INSTRUCCIÓN

Conmebol volvió a instruirle un expediente disciplinario a Peñarol; los aurinegros presentaron formalmente una queja por el trato recibido de parte de Racing en Copa Libertadores

Nacional
TORNEO CLAUSURA

River Plate 0-3 Nacional: el tricolor goleó con tantos de Julián Millán, Maximiliano Gómez y el Diente López

César Taján
A DISTANCIA

El mensaje de un emocionado Luis Suárez a través de sus redes sociales tras el triunfo de Deportivo LSM en su debut en la Divisional D

Darwin Núñez llegó a Uruguay
SELECCIÓN

En su arribo a Uruguay previo a la fecha de Eliminatorias, Darwin Núñez explicó los motivos que lo llevaron a fichar por el Al-Hilal

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos