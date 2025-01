Las cifras oficiales del acuerdo entre AUF y Nike para vestir hasta 2032 a la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa, y el adelanto de US$ 5.000.000

Marcelo Bielsa en Brasil vs Uruguay

El acuerdo entre la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF) y Nike para vestir a la selección que dirige Marcelo Bielsa hasta el año 2032 se desarrolla en el marco de un compromiso por casi US$ 40 millones , que se podrá incrementar con premios por actuaciones en las Copa América 2028 y 2032 y el Mundial 2026 y 2030.

Los ingresos se distribuyen de la siguiente forma:

1) Concepto base de compensación US$ 19.000.000

2) Premio por única vez US$ 2.500.000

3) Indumentaria Nike para todas las selecciones US$ 7.085.000

4) Nike garantiza por concepto de regalías US$ 6.000.000

5) Acciones de mercadeo US$ 4.000.000

6) Productos de hasta US$ 100.000 por año a partir del segundo año de contrato, que totalizan US$ 700.000

Esto arroja que la AUF recibirá por todo concepto US$ 39.285.000.

Este monto arroja un promedio de US$ 5.000.000 en cada año.

A esta cifra se sumarán los premios en los cuatro torneos, Copa América 2028 y 2032 y Mundiales 2026 y 2030, que Uruguay jugará en el período del contrato.

La AUF recibirá en efectivo en ocho años US$ 27,5 millones. Además, Nike aportará US$ 7.785.000 en indumentaria y otros productos y US$ 4 millones en mercadeo.

La AUF se aseguró cobrar US$ 5.000.000 de adelanto

En el acuerdo firmado en setiembre le permitió a la AUF ingresar US$ 5.000.000 en el inicio del contrato.

El fútbol ya recibió US$ 2.500.000 como paga por única vez en este contrato, que ingresó apenas firrmó el acuerdo.

Además, el 31 de enero recibirá una partida de adelanto por conceptos de premios en Copa América o Mundiales de US$ 2.500.000.