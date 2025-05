"Me mató bastante": Ronald Araujo lamentó la lesión que afectó su temporada, pero valoró los tres títulos "en el bolsillo" que sumó con Barcelona

"Estar tanto tiempo parado me jodió un poco. Yo siempre quiero jugar. Siempre he jugado desde que llegué a Barcelona y uno cuando no juega por ahí está con un poco menos de confianza. Pero hace parte de la carrera. Estoy jugando en uno de los mejores clubes del mundo, soy uno de los capitanes del equipo", indicó.

En la temporada 2024-2025, Barcelona conquistó el título de Liga, ganó la Copa del Rey y se quedó con la Supercopa.

20250506 FBL - EUR - C1 - INTER MILAN - BARCELONA Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Federico Araujo da Silva reacts during the UEFA Champions League semi-final second leg football match between Inter Milan and FC Barcelona at the San Siro stadium

Ronald Araujo

Foto: Piero Cruciatti / AFP