El festejo contenido de Ronald Araujo, cuando Manuel Ugarte convirtió el tercer gol de Uruguay ante Colombia, tuvo una razón justificada

Cuando el volante celeste marcó el gol del triunfo, festejó de forma contenida: "Golazo. Vamos Uruguay, carajo" , expresó en un grito que no fue tal.

Luego publicó el video en sus historias de Instagram y contó el motivo por el que no festejó con más euforia: "Me contuve el grito porque si no despertaba a las niñas", expresó.