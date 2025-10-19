Dólar
TENIS

Otro tenista argentino fue suspendido por sospechas de corrupción y tiene prohibido entrenar, jugar o concurrir a cualquier torneo

El deporte de la raqueta vive un momento complicado en la vecina orilla

19 de octubre 2025 - 13:00hs
Las pelotas de tenis&nbsp;

Getty Images

El tenis argentino normalmente y desde hace muchos años es uno de los puntales en Sudamérica y el mundo por la gran cantidad de muy buenos tenistas que han salido y siguen saliendo, y otros que también son referentes. No obstante, en los últimos días, se conoció que un nuevo tenista de ese país fue sancionado por sospechas de corrupción.

Así lo dio a conocer oficialmente la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), el órgano creado en 2007 para salvaguardar la integridad del deporte mundial.

El que se dio a conocer este fin de semana es el noveno caso para el tenis argentino en los últimos ocho años.

Un tema que preocupa

El tenista Leonardo Aboian, de 27 años, recibió un castigo provisional y se mantiene a la espera de la resolución completa de los cargos presentados en su contra bajo el Programa Anticorrupción del Tenis (TACP).

"Existe la posibilidad de que la persona cubierta haya cometido una falta grave y que, en ausencia de una suspensión provisional, la integridad del tenis se viera comprometida, y el daño resultante de la ausencia de dicha suspensión superaría las dificultades que esta pueda causar a la persona afectada", informó en un comunicado la ITIA.

Mientras dure la suspensión provisoria, el tenista argentino tiene prohibido jugar, entrenarse o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o avalado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federación Francesa de Tenis, Wimbledon y USTA) o por cualquier asociación nacional.

