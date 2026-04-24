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Sorpresa: Carlos Alcaraz renuncia a Roland Garros y no tomará parte del Gran Slam que obtuvo en 2025 y que lo tiene siempre como gran favorito

El actual número 2 del mundo, iba a defender el título que consiguió en dicho torneo el año pasado

24 de abril de 2026 13:40 hs
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Foto: Car De Souza / AFP

Carlos Alcaraz anunció este viernes que no disputará los torneos de Roma y Roland Garros, en el que defendía el título, a causa de las molestias que arrastra en la muñeca derecha desde su participación en el torneo Conde de Godó de Barcelona.

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"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista", publicó en sus redes sociales el tenista murciano, que pone así punto y final a su temporada de tierra.

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Una baja de mucho peso

El hecho que no juegue Carlos Alcaraz, principal candidato al título de Roland Garros, es un golpe tremendo para él y para el propio torneo francés, el segundo Grand Slam del año.

Si bien tampoco estará en el Masters 1000 de Roma, este es un certamen de mucha trascendencia, pero obviamente, no llega a la expectativa que siempre tienen los Majors del tenis.

Alcaraz también fue ganador en Roma el año pasado, por lo que solo por este torneo, perderá 1.000 puntos en el ranking de la ATP.

De esta manera, Alcaraz, ganador de siete torneo de Grand Slam, perderá 3.000 puntos en la clasificación mundial, lo que lo alejará de la cima que actualmente lidera Jannik Sinner.

Igualmente, su máximo perseguidor, Alexander Zverev (3°), seguirá estando lejos de Alcaraz.

El alemán por ahora tiene 5.165 unidades, por lo que no será el número 2 del mundo en esta gira.

Respecto de Sinner, contando los puntos que tiene actualmente el tenista español de 22 años, terminará la gira de polvo de ladrillo con 9.960 puntos.

El italiano, actualmente, posee 13.400 y tendrá que defender los puntos de la final en Roma y en Roland Garros, aunque en Madrid, donde está jugando actualmente, tendrá solo ganancias.

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